SOKKOLÓ: Késelés történt egy vonaton, kilenc áldozat válságos állapotban van
Tízen sebesültek meg abban a késeléses támadásban, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában. A brit közlekedési rendőrség vasárnap hajnali tájékoztatása szerint az incidensnek nincsenek halálos áldozatai, de a kórházba szállított tíz ember közül kilencen életveszélyes sérüléseket szenvedtek.
A helyszínre fegyveres rendőri egységek vonultak ki, és két gyanúsítottat őrizetbe vettek. Egyikükkel szemben elektromos sokkolót használtak – írja az MTI.
Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében, Huntingdon város közelében történt. A rendőrségi beszámoló szerint a szerelvényt a Cambridge-től nem messze lévő Huntingdon vasútállomásán megállították és a sérülteket innen szállították kórházba.
A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult, és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott. Menetrendjében nem szerepelt a megálló Huntingdon vasútállomásán, a vonat azután állt meg itt, hogy a támadás után az utasok működésbe hozták a vészjelzőket.
