Külföld

Sokan megsebesültek Izraelben egy jemeni dróntámadásban

Izrael rendőrség
Shutterstock-felvétel
feher
MTI

Húsz ember megsebesült szerdán a dél-izraeli Eilatban egy dróntámadásban, amelyet a jemeni húszi lázadók követtek el – jelentette az izraeli mentőszolgálat.

A sebesültek közül ketten súlyos állapotban vannak, egy ember közepesen súlyosan, 17-en pedig könnyebben sérültek meg a város turisták által kedvelt részében. A drón egy tengerparti bevásárlóközpont közelében csapódott be és robbant fel.

Sokakat repeszek sebesítettek meg, és többen pánikrohamot kaptak a helyszínen. A sérültek egy részét a helyi kórházban ápolják, többeket helikopterrel az ország középső részébe vagy valamelyik beér-sevai kórházba szállították.

Az izraeli hadsereg vizsgálja, hogy miért volt sikertelen a drón befogási kísérlete, pedig a Vaskupola-rendszer működésbe lépett, és két elhárítórakétát indított az egyébként nagyon alacsonyan repülő drón ellen.

A múlt héten is becsapódott és felrobbant egy Jemenből elindított drón az eilati Jakob Hotel bejáratánál. Tűz ütött ki, de személyi sérülés nem történt. Egy héttel korábban egy húszi drón a Ramon repülőtér utascsarnokát találta el Eilat közelében, és szintén anyagi kár keletkezett, és két dolgozó könnyebben megsebesült.

Hamász
Izrael
Palesztina
háború
izraeli-palesztin konfliktus
Hezbollah
Libanon
Irán
Szíria
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?