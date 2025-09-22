A tavaly bajnok, idén tavasszal ezüstérmes Internazionale otthon 2–1-re nyert a Sassuolo ellen az olasz labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának vasárnapi játéknapján.
Serie A – Egy góllal nyert az Inter
A milánóiaknak volt miért visszavágniuk, ugyanis tavaly májusban idegenben, 2023 szeptemberében pedig otthon kikaptak a Sassuolótól.
