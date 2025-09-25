Sejtelmes pedofilügy: eltalálták a Fidesz gyenge pontját

Feltehetően egy összehangolt, előre megtervezett, ténybeli alapokat nélkülöző kampány zajlik, amelynek célja az Orbán-kormány cselekvőképességének korlátozása – többek között ez szerepel abban a jelentésben, amelyet az Igazságügyi Minisztérium tett közzé a Budapesti Javítóintézettel kapcsolatos ügyben. A dokumentumban rögzítik, hogy a Szőlő utcai javítóintézet vezetője ellen büntetőeljárás van folyamatban, és az eddigi adatok alapján fiatalkorú személy sem sértettként, sem elkövetőként nem érintett.

Az eljárás azért indult, mert az intézmény több nagykorú, huszonéves nőt foglalkoztatott, akik a gyanú szerint az igazgató tudtával vagy közreműködésével prostitúciós tevékenységet végeztek, amiből ő anyagi előnyhöz juthatott.

Hangsúlyozzák, sem a vizsgálat során, sem a jelenlegi büntetőeljárásban nem merült fel az Orbán-kormány valamelyik tagjának az érintettsége.

Államellenes puccs?

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint a Semjén Zsolttal szemben burkolt módon megfogalmazott vád nem más, mint egy „államellenes puccskísérlet”, ezért „brutális” fellépéssel fenyegetőzött.

Azután borult ki Kocsis, miután a Szőlő utcai javítóintézet ügyének vonatkozásában felmerült a parlamentben Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes neve. Úgy folytatta, ha valaki elhiszi, hogy a magyar kormánynak van két pedofil tagja, akkor a magyar kormány lényegében megsemmisült. Mivel ez így nem személyes ügy, akkor ez egy államellenes puccskísérlet, ugyanis a rendőrséggel, a titkosszolgálatokkal szembeni vád, lényegében porig rombolja az államba vetett bizalmat – mondta.

Két politikusra freccsen sár

Káncz Csaba, a Privátbankár gazdaságpolitikai újságírója Facebook-posztja után lepték el az ellenzéki nyilvánosságot azok a bejegyzések, amik bizonyíték nélkül próbálták összekötni Rogán Antal propagandaminisztert és Semjén Zsoltot a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélésekkel.

Amíg Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat volt igazgatója a Válasz Online-nak adott interjújában csak annyit mondott, hogy „két nagyon magas rangú politikust emlegetnek, az egyiknek állítólag fiúkat, a másiknak lányokat vittek”, pár nappal később Káncz bedobta a két miniszter nevét.

A kiszivárogtató Kánczra azonnal ráugrott a hatalom, mondván, a brit titkosszolgálat hírszerző tevékenységét támogathatja...

Nagyon kínos téma

Ranschburg Zoltán politikai elemző szerint „Zsolti bácsi” ügye nagyon rosszul érintheti a Fideszt, Semjén Zsolt komoly politikai hibát követett el. A 30 éve politizáló miniszterelnök-helyettes mintha kiesett volna a rutinból, zsigerből, egyfajta pánikból reagált – mondja az elemző. Semjén Zsolt vérvádnak nevezte a parlamentben elhangzott kérdést, ki lehet az a Zsolti bácsi, az ellenzék vizsgálatot követel, a kormányoldal rágalomról, hazaárulásról és egy külföldi titkosszolgálatról beszél.

Az egész ügy a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója elleni nyomozással indult, aki a gyanú szerint éveken át prostitúcióra kényszeríthetett volt javítóintézetis lányokat, de ezt hiába tudták sokan, nem történt semmi. Noha az ellenzék hozta be a parlamentbe a „Zsolti bácsiról” terjedő pletykát, azzal, hogy azt Semjén magára vette, és védekezett, politikailag nehéz helyzetbe lavírozta a Fideszt.

Mégpedig azért, mert Semjén nyilvános reakciójáig még a kormánnyal kritikus független sajtó sem foglalkozott érdemben e híreszteléssel. Az üggyel a Fideszt a legsebezhetőbb pontján támadják, ez pedig a gyermekvédelem területe, ami ezer sebből vérzik, és a kegyelmi ügy óta neuralgikus pontja a kormánypártnak.

Megalapozott problémák sora

Ráadásul ha a „Zsolti bácsiról” szóló szóbeszédek talán csak pletykák is, Juhász Péter Pál, a javítóintézet május végi letartóztatása óta fókuszba került két fontos kérdés, ami viszont valóságos: miként történhetett meg, hogy Juhász hosszú éveken át megúszta a felelősségre vonást, és egyáltalán miért kerülhetett vezetői pozícióba, ha 2009-ben fegyelmivel távolították el a gyermekvédelemből egy gondozottal való, helytelennek ítélt kapcsolata miatt. Juhászt ugyanis a 2010-es fideszes kormányváltás után nevezték ki a Szőlő utcai otthon igazgatójává, miközben kirúgták azt a gyermekvédelmi szakembert, aki korábban sokat tett a férfi eltávolításáért.

Ám hiába jelezték a Juhásszal kapcsolatos aggályokat a Németh Szilárdhoz (a Fidesz egyik kulcsembere) kötött Dudás Zoltán minisztériumi főosztályvezetőnek, ő 2011-ben felterjesztette Juhászt erre a pozícióra.

Ráadásul Semjén Zsolt a parlamentben úgy reagált egy kérdésre, mintha az az őt személyében érő vád lenne, ami nagyon komoly politikai hiba volt.

A válasza hangneme egyértelműen vádnak tekintette a kérdést, határozottan védekező pozícióból reagált. Így ő maga terelte politikai síkra az ügyet azzal, hogy személyes támadásként kezelte.