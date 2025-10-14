Šefčovič: a szigorított kínai exportellenőrzések komoly problémákat okoznak az európai feldolgozóiparnak

Maros Šefčovič a dániai Horsensben egy informális miniszteri találkozón azt mondta, hogy a kínai hatóságokkal folytatott szüntelen kommunikáció ellenére eddig csak a Pekingbe elküldött exportengedély-kérelmek körülbelül felét dolgozták fel eredményesen, ami jelentősen megnehezíti a vállalatok tervezését és üzleti fejlődését. Arról is beszámolt, hogy különösen az európai autógyártóktól kap aggódó telefonhívásokat. Egyúttal indokolatlannak nevezte a Kína által bevezetett exportellenőrzési gyakorlatot.

Tájékoztatása szerint a vállalatokat különösen a ritkaföldfémek ellátási biztonsága aggasztja, miután Kína a múlt héten újabb exportkorlátozások bevezetését jelentette be. Ezekre a nyersanyagokra számos fejlett technológiai és hadiipari termék gyártásához van elengedhetetlenül szükség. A mostani, lényegesen kiterjesztett szabályozás tovább súlyosbítja a helyzetet – mondta Maros Šefčovič.

Az uniós biztos bejelentette, hogy várhatóan a jövő hét elején egy videókonferencián vitatja majd meg a kialakult helyzetet a kínai kereskedelmi miniszterrel. Azt mondta, hogy kollégáival már egyeztetett a G7-es országcsoport legnagyobb gazdaságaival, az amerikaiakkal is.

A G7-es államok pénzügyminiszterei a héten szerdán vitatják meg a helyzetet, ezt követően pedig a kereskedelmi miniszterek is foglalkozhatnak majd az üggyel.

Kína múlt heti bejelentése az exportellenőrzések szigorításáról a kereskedelmi háború eszkalációjához vezetett az Egyesült Államokkal. Donald Trump amerikai elnök ezt követően bejelentette, hogy november 1-jétől további 100 százalékos vámokat szándékozik kivetni a kínai termékekre. Az Egyesült Államok már egy ideje szigorú exportkorlátozásokat vezetett be Kína felé a nagy teljesítményű chipekre. Ezenkívül a vámvita is eldurvult a két fél között.

Az uniós bizottság pedig nemrég jelentette be, hogy lényegesen magasabb vámokkal kívánja megvédeni a hazai acélipart az olyan országokból érkező olcsó versenytől, mint Kína.