Riasztást adtak ki kedden a németországi Aschaffenburg városában, miután üzemzavar folytán feltételezhetően mérgező gázfelhő szabadult fel a közeli Mainaschaff település ipartelepén.
Sárga, mérgező gázfelhő miatt adtak ki riasztást Németországban
A bajor tartományi hatóságok szerint az egyik mainaschaffi üzem területén két ember könnyebben megsérült.
Az aschaffenburgi városvezetés felszólította a lakosságot, hogy maradjanak otthon, aki segítségre szorul, sérülékeny egészségügyi csoportba tartozik, azokat fogadják be az utcákról, illetve szükség esetén nyújtsanak segítséget és figyeljék a tűzoltóság és rendőrség közléseit.
A szövetségi polgári védelmi hivatal figyelmeztetést adott ki, hogy a gázfelhő mérgező lehet.
A hatóságok felszólították az embereket, hogy tartsák zárva az ajtókat és ablakokat, a szellőztető rendszereket és klímaberendezéseket pedig kapcsolják ki.
A mentőszolgálatok mintegy 250 tagját mozgósították a helyszínre – közölte a tűzoltóság egyik szóvivője.
A tűzoltóság által a baleset helyszínétől nagyjából 5 kilométerre elvégzett mérések nem jeleztek káros anyagokat a levegőben. A hatóságok mindazonáltal folytatják a levegő minőségének ellenőrzését.
Egyelőre ismeretlen okból egy veszélyes anyagokat tartalmazó, 6000 literes medencében vegyi reakció következett be, aminek következtében egy sűrű, narancsszínű gázfelhő keletkezett – mondta a tűzoltósági szóvivő. Időközben a baleset helyszínét le tudták hűteni, ott jelenleg csak fehér füst képződik – tette hozzá.
