Rómában egy pápai bazilika előtt csaptak össze a tüntetők a rendőrökkel

Órákig tartottak a zavargások Róma központjában szombat estétől, miután a palesztinpárti tüntetésről levált csoportok összecsaptak a rendőrökkel a Santa Maria Maggiore pápai bazilika előtt.

Teljesen feketébe öltözött, arcukat eltakaró, védőszemüveget és sisakot viselő demonstrálók hulladéktárolókat és autókat gyújtottak fel.

A Ferenc pápa sírját őrző Santa Maria Maggiore-bazilika, majd a Jeruzsálemi Szent Kereszt-bazilika előtti téren üvegekkel, kövekkel, petárdákkal, füstbombákkal támadtak a rendőrökre. A bárok és éttermek teraszainak székeit is dobálták, kirakatokat törtek be.

A hatóságok könnygázzal válaszoltak.

Az utcai harcok órákon át tartottak: több mint kétszáz embert azonosítottak, csaknem húszat őrizetbe vettek.

Az összecsapás a rendőrökkel pánikot okozott az utcákon sétálók között.

A magukat szélsőbaloldali csoportok tagjainak valló tüntetők arról a több százezres tömegről váltak le, amely szombat délután Palesztina szabadságáért vonult fel, ugyanakkor a palesztin ellenállást kívánta támogatni Izraellel szemben.

A megmozdulás szervezői igyekeztek eltávolítani a fekete ruhás embereket, így ők a Santa Maria Maggiore-bazilika felé mozdultak el.

Éjszakai közleményében Lamberto Giannini római prefektus kiemelte, hogy a 250 ezres felvonulás békésen zajlott, a zavargásokat a Rómán kívülről is érkezett több száz fős csoport robbantotta ki, amelynek „kizárólag a rendbontás volt a célja”.

Hivatalos adatok szerint több mint negyven rendőr sérült meg, további több mint ötven az utóbbi két nap demonstrációin.

„Ezek nem tüntetők, hanem bűnözők” – kommentálta az eseményeket Matteo Salvini, a Liga vezetője, miniszterelnök-helyettes.

A tiltakozók korábban fekete-fehér kockás palesztin kendőt, keffijeh-t kötöttek II. János Pál pápa szobra nyakába a Termini pályaudvar előtti téren. A szombati tüntetéssel egy időben a többi között a „fasiszta” felirat jelent meg a néhai egyházfő szobrán, amelyre sarló-kalapácsot is felrajzoltak.

Giorgia Meloni miniszterelnök az esti órákban köszönetét fejezte ki a hatóságoknak az utóbbi napok demonstrációsorozata alatt végzett munkájukért: „közel érzem magam az összes, sérülést szenvedett rendőrhöz, akik szakmai tudásukkal és bátorságukkal elengedhetetlen védelmet biztosítanak nemzetünknek” – írta közösségi oldalán a kormányfő.

