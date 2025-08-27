Moszkva olajellátása súlyos fennakadásokat szenvedett augusztus 26-án, miután hatalmas robbanás rázta meg a Rjazany–Moszkva-olajvezetéket – közölte az Ukrinform hírügynökség az ukrán védelmi hírszerzésre (DIU) hivatkozva.
Robbanás bénította meg Moszkva olajellátását – lángokban a fővezeték
A detonációt követően a vezeték egyik szakaszán nagy kiterjedésű tűz ütött ki, amelyhez perceken belül tűzoltó- és mentőegységek érkeztek. A Bozsatszkovo falu térségében történt robbanás helyszínén rendvédelmi szervek és javítóbrigádok dolgoznak a károk elhárításán.
A DIU információi szerint a vezetéket 2018 óta a Transznyeft vállalat üzemelteti, elsősorban benzin szállítására, amely az orosz hadsereg ellátásában is kulcsszerepet játszik. Az incidens következtében a Moszkvába irányuló olajtermék-szállítás határozatlan időre leállt.
(Index)
