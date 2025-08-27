Robbanás bénította meg Moszkva olajellátását – lángokban a fővezeték

A detonációt követően a vezeték egyik szakaszán nagy kiterjedésű tűz ütött ki, amelyhez perceken belül tűzoltó- és mentőegységek érkeztek. A Bozsatszkovo falu térségében történt robbanás helyszínén rendvédelmi szervek és javítóbrigádok dolgoznak a károk elhárításán.

A DIU információi szerint a vezetéket 2018 óta a Transznyeft vállalat üzemelteti, elsősorban benzin szállítására, amely az orosz hadsereg ellátásában is kulcsszerepet játszik. Az incidens következtében a Moszkvába irányuló olajtermék-szállítás határozatlan időre leállt.

