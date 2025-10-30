Repülőrajt nélkül: a harmadik negyedévben is stagnált a magyar gazdaság

A magyar gazdaság az év első három negyedévében összesen 0,2 százalék növekedést mutatott fel. Az előzetes jelentés szerint a bruttó hazai termék növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen az információ, kommunikáció ág teljesítménye járult hozzá. Az ipar és a mezőgazdaság fékezte a gazdaság teljesítményét - áll a HVG összefoglalójában, amely a KSH gyorstájékoztatóján alapul.

Az adatok kellemetlenek, de nem váratlanok. Nagy Márton magyar gazdasági miniszter hétfőn, a ferihegyi repteret érintő fejlesztések apropóján tartott sajtótájékoztatón azt prognosztizálta az Indexnek: a második negyedévhez képest stagnálás (tehát 0 százalék körüli változás) 2024 harmadik negyedévéhez képest pedig mindössze 0,5 százalék növekedés lehetett a harmadik negyedévben. A tárcavezető figyelmeztetett, hogy az adatok valamivel rosszabbak lesznek a piaci várakozásoknál.

A kormány 2025-re már gazdasági repülőrajtot vizionált, ez aztán elmaradt, így a kormány is inkább hanyagolta a kifejezést. Meglepő módon Orbán Viktor miniszterelnök vette elő újra október elején.

A kormányfő szerint a repülőrajt júliusban elkezdődött. Ami annyiban igaz, hogy a kormány elkezdte a választások előtti osztogatást (adókedvezmények, támogatott hitelek stb.), de ami a gazdaságot illeti, az még mindig egy helyben toporog.

A HVG aláhúzta: a harmadik negyedévből csak a júliusi és az augusztusi részletek ismertek. Azok alapján a pocsék negyedéves teljesítmény kicsit sem meglepő.

Az ipar kibocsátása augusztusban a szokásosnál is pocsékabbul alakult. A termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építőipar éves alapon 14 százalékkal, júliushoz képest 11 százalékkal esett. A beruházások visszaesnek, a második negyedévben 8 százalék volt a csökkenés éves alapon, és a harmadik negyedévben sem lehetett fordulat. A mezőgazdaság súlya a GDP-ben nem jelentős, az aszály ugyanakkor hatalmas károkat okozott, éves szinten az ágazat 0,2 százalékponttal mérsékelheti a gazdasági növekedést a jegybank számításai szerint.

Az egyetlen pozitívum a magyar gazdaságban jelenleg, hogy a belső kereslet stabil és bővül, a kiskereskedelmi forgalom 2 százalék körüli mértékben éves alapon (a január-augusztusi átlag 2,8 százalék).

Előre tekintve a negyedik negyedév már jobb lehet a harmadiknál, némi élénkülés várható – vagy legalábbis a visszaesés lassulása – a beruházások terén, az iparban (ha másért nem, a legalább részleges termelésbe álló új gyárak miatt), a választási osztogatás élénkítheti az építőipart és tovább támogathatja a fogyasztást.

Mindezzel együtt az év egészét tekintve 0,5 százalék körüli gazdasági növekedés valószínű Magyarországon.

Magyarán gyakorlatilag folytatódik a magyar gazdaság 2022 közepe óta tartó stagnálása.

(HVG)