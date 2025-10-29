Külföld

Rengetegen meghaltak egy bűnbanda elleni nagyszabású rendőrségi akcióban

Hatvannégy ember vesztette életét Rio de Janeiróban a hatóságoknak a szervezett bűnözés elleni nagyszabású razziája során – közölte Rio állam egyik kormányzati tisztségviselője, hozzátéve, hogy négy halálos áldozat rendőr volt.

Cláudio Castro kormányzó korábbi sajtótájékoztatóján még 20 halottról tett említést, s az állam történetében az eddigi legnagyobb műveletnek nevezte a Comando Vermelho (CV) nevű bűnbanda ellen indított, 56 őrizetbe vétellel járó razziát.

A város két, a nemzetközi repülőtérhez közeli szegénynegyedében (favela), Penhában és Alemaóban kezdődött, a razziában a biztonsági erők mintegy 2500 tagja vett részt, és helikoptereket, valamint páncélozott járműveket is bevetettek.

A banda tagjai barikádokat emeltek a környéken, hogy megakadályozzák a biztonsági erők behatolását a területre, Castro azonban azt közölte, az akadályokat sikerült eltakarítani. Hangsúlyozta azonban, hogy a CV a negyedek bizonyos részein bombákat dobott le drónokkal a hatóság embereire.

„Így fogadják a bűnözők a rendőröket (...) Ilyen kihívásokkal állunk szemben” – jelentette ki a kormányzó az X-en közzétett üzenetében, aláhúzva: nem egyszerű bűnbandákról, hanem narkoterrorizmusról van szó.

A Comando Vermelho az egyik legnagyobb és legrégibb, a többi között kábítószer-csempészettel is foglalkozó bűnszervezet Brazíliában.

A turisták által is kedvelt Rio államban gyakoriak a nagyszabású rendőrségi razziák, elsősorban a favelákban, amelyek lakói gyakran az ott meghúzódó bűnbandák irányítása alatt kénytelenek élni.

Az államban 2024-ben körülbelül 700 halálos áldozatot követeltek a rendfenntartó erők razziái.

