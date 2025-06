Rendőrnek öltözött támadó ölt meg egy képviselőt Minnesotában

„Egy jó asszony mindent megbocsát, énekelte Zámbó Jimmy, és úgy tűnik, napjainkban így tesz egy jó választó is. Ma már nehéz követni, ki mit mondott tegnap, és főleg nehéz eldönteni, gondolta-e egyáltalán. Mármint azt a valamit, amit kimondott, vagy leírt. A politikusok (és most már techguruk is, legutóbb Elon Musk) úgy kérnek bocsánatot, mint más reggel kávét: rutinszerűen, kissé unottan, szinte kötelezően” – Veres István véleménycikke.