Rejtélyes ügy: bőröndbe gyömöszölt holttest hevert a játszótér közelében

Kép: TASR/AP
Egy parkban bukkantak rá a kofferre.

Oszlásban lévő, bőröndbe gyömöszölt emberi holttestet találtak egy játszótér közelében található parkban a németországi Filderstadtban.

A kisváros lakói már hetek óta szúrós, kellemtelen szagra panaszkodtak, ami a környékről áradt, ám annak eredetét csupán csütörtök délután fedezte fel az önkormányzat által kirendelt takarítószolgálat egyik alkalmazottja – számolt be a Bild.

A bűzlő koffer a park melletti híd alatt, a patakban hevert. Amikor kinyitották, olyan látvány tárult a szemük elé, ami örökre megmarad az emlékezetükben: egy bomló holttestről volt szó. Az oszlás előrehaladott állapota miatt egyelőre a helyszínre kihívott orvosszakértő sem tudta meghatározni az áldozat életkorát és nemét.

Annak kiderítésére, hogy pontosan milyen körülmények vezettek a személy halálához, boncolást rendeltek el. A végső eredmények analizálása után tudnak biztosat mondani arról, ki lehetett a bőröndben, és hogyan kerülhetett oda.

