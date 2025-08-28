Az ukrán külügyminiszter az X közösségi oldalon reagált csütörtökön arra, hogy Magyarország megtiltja a belépést annak az ukrán parancsnoknak, akinek alakulata felelős a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért. Andrij Szibiha egyebek között válaszintézkedéseket helyezett kilátásba.
Reagált Ukrajna a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért felelős egység parancsnokának Magyarországról való kitiltására
Szijjártó Péter külügyminiszternek címzett X-bejegyzésében Szibiha úgy vélte: „Magyarország a történelem rossz oldalán áll”.
„Mennyire arcátlan dolog ilyesmit közzétenni Oroszország terrorista államának brutális támadása után! Péter, ha az orosz kőolajvezeték fontosabb, mint az ukrán gyermekek, akiket Oroszország ma reggel megölt, az erkölcsi hanyatlás” – írta az ukrán miniszter magyar hivatali partnerének
Hozzátette, hogy a belépési tilalom ügyében Ukrajna válaszintézkedéseket fog hozni.
