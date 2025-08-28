Külföld

Reagált Ukrajna a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért felelős egység parancsnokának Magyarországról való kitiltására

szibiha
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Az ukrán külügyminiszter az X közösségi oldalon reagált csütörtökön arra, hogy Magyarország megtiltja a belépést annak az ukrán parancsnoknak, akinek alakulata felelős a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért. Andrij Szibiha egyebek között válaszintézkedéseket helyezett kilátásba.

Szijjártó Péter külügyminiszternek címzett X-bejegyzésében Szibiha úgy vélte: „Magyarország a történelem rossz oldalán áll”.

„Mennyire arcátlan dolog ilyesmit közzétenni Oroszország terrorista államának brutális támadása után! Péter, ha az orosz kőolajvezeték fontosabb, mint az ukrán gyermekek, akiket Oroszország ma reggel megölt, az erkölcsi hanyatlás” – írta az ukrán miniszter magyar hivatali partnerének

Hozzátette, hogy a belépési tilalom ügyében Ukrajna válaszintézkedéseket fog hozni.

orosz-ukrán konfliktus
Magyarország
Szijjártó Péter
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?