Putyin Kínába érkezett: Nyugat-ellenes szövetség formálódik a sanghaji csúcson

A Sky News beszámolója szerint a találkozón 26 állam- és kormányfő vesz részt, köztük Oroszország, Irán, India, Pakisztán, Törökország és Fehéroroszország vezetői. A csúcstalálkozót sokan úgy értelmezik, mint kísérletet arra, hogy az érintett országok szorosabb politikai és gazdasági szövetséget hozzanak létre, válaszul az Egyesült Államok és szövetségesei lépéseire.

Putyin mellett Narendra Modi indiai miniszterelnök is Kínába érkezett. Mindkét ország gazdaságát érzékenyen érintik az amerikai intézkedések: Donald Trump amerikai elnök magas vámokat vetett ki az indiai árukra, miután Delhi folytatta az orosz olaj vásárlását, míg Moszkvát továbbra is széleskörű szankciók sújtják az ukrajnai háború miatt.

Az orosz elnököt vörös szőnyeggel fogadták Tiencsinben – írja a BBC. Innen Pekingbe utazik, ahol szerdán Hszi Csin-ping kínai elnök hivatalosan is fogadja majd. A csúcstalálkozóhoz időzítve Kim Dzsongun, Észak-Korea vezetője is Kínába érkezik, hogy részt vegyen a kínai győzelmi napi katonai parádén. Diplomáciai források szerint nem kizárt, hogy Putyin és Kim kétoldalú megbeszélést is tart az esemény során.

