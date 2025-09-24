Száz óra közmunka elvégzésére ítélte a prágai városi bíróság azt a cseh férfit, aki közösségi hálózatokon üdvözölte az Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűncselekményeket. A prágai bíróság szerint a férfi a népirtást támogató bűncselekményt követett el. A bíróság ítélete jogerős – közölte Aleš CImbala, a prágai államügyészség szóvivője szerdán Prágában.
Prágai bíróság közmunkát szabott ki az ukrajnai orosz agresszió támogatásáért
Az 1975-ben született férfi „nagyszerű hírek”, illetve „Ezek aztán nagyszerű hírek. Érzitek ezt a kellemes bizsergést?” szavakkal kommentálta áprilisban a közszolgálati Cseh Televízió Facebook-oldalán megjelent híreket, amelyek az orosz támadások következtében meghalt ukránokról, köztük gyerekekről tudósítottak.
Az elítélt a bíróság döntését nem fellebbezte meg, így az jogerőre emelkedett – mutatott rá az államügyészségi szóvivő.
A hatályos törvények szerint Csehországban tilos a náci, kommunista, az emberiségellenes és háborús bűncselekmények tagadása, megkérdőjelezése vagy támogatása nyilvános fórumokon. Az elkövetőt a bíróság akár három év szabadságvesztéssel is büntetheti.
