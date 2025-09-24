Külföld

Prágai bíróság közmunkát szabott ki az ukrajnai orosz agresszió támogatásáért

ukrán válság k
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Száz óra közmunka elvégzésére ítélte a prágai városi bíróság azt a cseh férfit, aki közösségi hálózatokon üdvözölte az Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűncselekményeket. A prágai bíróság szerint a férfi a népirtást támogató bűncselekményt követett el. A bíróság ítélete jogerős – közölte Aleš CImbala, a prágai államügyészség szóvivője szerdán Prágában.

Az 1975-ben született férfi „nagyszerű hírek”, illetve „Ezek aztán nagyszerű hírek. Érzitek ezt a kellemes bizsergést?” szavakkal kommentálta áprilisban a közszolgálati Cseh Televízió Facebook-oldalán megjelent híreket, amelyek az orosz támadások következtében meghalt ukránokról, köztük gyerekekről tudósítottak.

Az elítélt a bíróság döntését nem fellebbezte meg, így az jogerőre emelkedett – mutatott rá az államügyészségi szóvivő.

A hatályos törvények szerint Csehországban tilos a náci, kommunista, az emberiségellenes és háborús bűncselekmények tagadása, megkérdőjelezése vagy támogatása nyilvános fórumokon. Az elkövetőt a bíróság akár három év szabadságvesztéssel is büntetheti.

Csehország
orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?