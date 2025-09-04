Portugáliában nemzeti gyásznapot tartanak lisszaboni sikló balesetét követően

A hatóságok vizsgálat indítását jelentette be, miután a híres Gloria siklóvasút kocsija, amely a Rossio teret köti össze a Bairro Alto és a Principe Real negyeddel, felborult. Az okok még nem ismertek.

A közösségi médiában megjelent képek azt mutatják, hogy a siklóvasút teljesen szétroncsolódott, falnak ütközött és füstfelhő borítja, miután úgy tűnik, nem tudta bevenni a kanyart az utca alján.

Az összes áldozatot megtalálták – közölte a sajtóval kora este Tiago Augusto, a mentőszolgálat vezetője, hozzátéve, hogy az áldozatok között külföldiek is vannak, de nem tudta megmondani, hogy melyik országból származnak.

A siklókocsi, amelynek befogadóképessége mintegy negyven fő, a portugál fővárost látogató turisták körében nagyon népszerű.

„Ez egy olyan tragédia, amely még soha nem történt meg városunkban”

– fogalmazott Carlos Moedas, Lisszabon polgármestere.