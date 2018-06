Politikai ügy lett a megcsonkított kiskutya halálából

Törökország | Védtelen kiskutyát kínoztak meg, majd hagytak magára egy törökországi erdőben. Az egész országot megrendítő botrány lett az esetből, a közelgő török elnökválasztási kampányt is befolyásolja a brutális csonkítás.

A fekete kiskutya az elnökválasztási kampány témája lett, maga Recep Tayyip Erdogan is azt mondta, ha újraválasztják, akkor az állatok jogaival kapcsolatos törvények reformjával kezdi új ciklusát.

A kutyának mind a négy mancsát, majd farkát is levágta az állatkínzó, és a Sapanca térség egyik erdejében magára hagyta.

Megtalálói állatorvoshoz vitték a kutyát, de a műtét közben a kis állat pénteken elpusztult.

A kormánypárti és ellenzéki politikusok is tárgyalták a rettenetes esetet, Erdogan török elnök egy isztambuli kampányeseményen jelentette be, hogy a rendőrség letartóztatott egy építőipari gépkezelőt az állatkínzással összefüggésben, írja a Daily Mail. Az elnök azt is bejelentette, hogy megváltoztatja az állatjogokkal kapcsolatos törvényeket, ha újraválasztják június 24-én.

Állatvédő szervezetek szerint jelenleg a török szabályozás rendkívül enyhén kezeli az állatok kínzását. (Index)