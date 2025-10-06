Petr Pavel: valószínűleg hárompárti koalíciós kormány jön létre Csehországban

Petr Pavel szerint a kormányalakításnak és az új képviselőház megalakulásának párhuzamosan kellene haladnia. „A parlamentben az erők elosztása, tehát milyen mértékben és hogyan lesznek képviselve az egyes pártok a parlamenti szervekben, természetesen hatással lesz a kormány összetételére is” – mondta a politikus újságíróknak. „Egyetértettünk a pártelnökökkel abban, hogy nincs szükség a folyamat siettetésére” – tette hozzá az államfő, aki vasárnap az ANO, az ODS, a KDU-ČSL, a TOP 09 és a STAN vezetőivel folytatott megbeszéléseket, amelyeket hétfőn a Kalózpárt, az SPD és az Autósok vezetőivel való találkozók egészítettek ki.

Az államfő úgy véli, hogy a megbeszélések nyíltak, tárgyilagosak és korrektek voltak. Megerősítette, hogy nem kívánja a folyamatokat hátráltatni, s amint a pártok megállapodnak a programok összeegyeztethetőségéről és a testületek személyi összetételéről, lehetőség nyílik valakit megbízni a kormány konkrét megalakításával. „Ha meglesz az akarat, nincs okom hátráltatni a folyamatot és a választások győztesét megbízom a kormány megalakításával” – szögezte le az államfő.

A hétvégi képviselőházi választást 34 százalékos támogatottsággal az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) nyerte. Az ANO, SPD és az Autósok vezetői hétfőn megerősítették, hogy már elkezdődtek az informális tárgyalások az új kormány megalakításáról. Az ANO alapvetően egypárti kormányban, míg a két kisebb párt koalíciós kormányban gondolkodik.

A 200 tagú parlamenti alsóházban az ANO 80, az SPD 15, az Autósok pedig 13 mandátummal rendelkezik. Az új parlamenti alsóház megalakulása november elején várható.