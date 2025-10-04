Palesztinpárti tüntetéseket tartottak Londonban, több embert őrizetbe vettek

Shabana Mahmood brit belügyminiszter előző nap felszólította a rendszeres palesztinpárti tüntetések szervezőit, hogy a zsidó közösség iránti szolidaritásból függesszék fel ezeket a demonstrációkat.

A palesztinpárti csoportok szombatra azonban újabb tüntetést szerveztek Londonban és más brit nagyvárosokban Izrael gázai hadműveletei ellen, valamint a brit kormány által nemrégiben terrorszervezetnek nyilvánított és betiltott Palestine Action nevű szerveződés mellett.

A belvárosi Trafalgar téren néhány száz tüntető gyűlt össze, akik közül többen a Palestine Action támogatására felszólító transzparenseket tartottak magasba.

A Scotland Yard délutáni beszámolója szerint a helyszín biztosítására kivezényelt rendőri egységek megkezdték az ilyen plakátokat felmutató résztvevők őrizetbe vételét.

A rendőrség egyelőre nem közölte, hogy hány tüntetőt vettek őrizetbe.

Szombat délután hat demonstráló a londoni parlament tőszomszédságában lévő Westminster híd korlátjára erősített egy transzparenst, ugyancsak a Palestine Action támogatására felszólító felirattal. A Scotland Yard tájékoztatása szerint a rendőrök gyorsan eltávolították a transzparenst, és mind a hat embert őrizetbe vették.

A brit terrorellenes törvény alapján a betiltott terrorszervezetek támogatása bűncselekmény, amelynek elkövetőire 14 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.

A Palestine Action terrorszervezetté nyilvánításának és betiltásának közvetlen előzményeként a szervezet tagjai a nyár elején behatoltak a brit királyi légierő (RAF) legnagyobb angliai támaszpontjára, a London közelében működő Brize Norton katonai repülőtérre, ahol megrongáltak két Airbus Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépet.

A szakértői vizsgálat szerint a két repülőgépben 7 millió font kár keletkezett.

A manchesteri rendőrség (Greater Manchester Police, GMP) szombaton jelentősen megerősített járőrözést kezdett, miután az északnyugat-angliai nagyváros legnagyobb zsinagógájánál csütörtökön, jóm-kipúr napján – a zsidó vallás legfontosabb ünnepén – egy szíriai származású brit állampolgár gázolásos és késeléses merényletet követett el.

A merényletben ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsérültek.

A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.

A manchesteri rendőrség beszámolója szerint az előzetes vizsgálatok arra utalnak, hogy a két halálos áldozat egyikét is a rendőrök lőtték le véletlenül, amikor lőfegyvereket használtak annak megakadályozására, hogy a támadó, a 35 éves Jihad Al-Shamie behatoljon a zsúfolt zsinagógába.

Chris Sykes főparancsnok-helyettes a BBC közszolgálati médiatársaságnak szombaton elmondta, hogy a merénylet után több száz fővel növelték a járőröző állomány létszámát, az egységek tagjai 12 órás műszakokat teljesítenek, és jelenleg a pihenőnapokon sem engedélyezik a rendőrök eltávozását.