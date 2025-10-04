A felvétel illusztráció
Palesztinpárti tüntetéseket tartottak Londonban, több embert őrizetbe vettek
Palesztinpárti tüntetéseket tartottak szombaton Londonban, annak ellenére, hogy a rendőrség és a belügyminisztérium a manchesteri zsinagógánál elkövetett terrortámadás miatt a demonstrációk felfüggesztését kérte a szervezőktől. A szombati tüntetéseken jóval kevesebben vettek részt, mint az elmúlt hetek hasonló, gyakran többszázezres megmozdulásain, de a Scotland Yard több embert őrizetbe vett.
Shabana Mahmood brit belügyminiszter előző nap felszólította a rendszeres palesztinpárti tüntetések szervezőit, hogy a zsidó közösség iránti szolidaritásból függesszék fel ezeket a demonstrációkat.
A palesztinpárti csoportok szombatra azonban újabb tüntetést szerveztek Londonban és más brit nagyvárosokban Izrael gázai hadműveletei ellen, valamint a brit kormány által nemrégiben terrorszervezetnek nyilvánított és betiltott Palestine Action nevű szerveződés mellett.
A belvárosi Trafalgar téren néhány száz tüntető gyűlt össze, akik közül többen a Palestine Action támogatására felszólító transzparenseket tartottak magasba.
A Scotland Yard délutáni beszámolója szerint a helyszín biztosítására kivezényelt rendőri egységek megkezdték az ilyen plakátokat felmutató résztvevők őrizetbe vételét.
A rendőrség egyelőre nem közölte, hogy hány tüntetőt vettek őrizetbe.
Szombat délután hat demonstráló a londoni parlament tőszomszédságában lévő Westminster híd korlátjára erősített egy transzparenst, ugyancsak a Palestine Action támogatására felszólító felirattal. A Scotland Yard tájékoztatása szerint a rendőrök gyorsan eltávolították a transzparenst, és mind a hat embert őrizetbe vették.
A brit terrorellenes törvény alapján a betiltott terrorszervezetek támogatása bűncselekmény, amelynek elkövetőire 14 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.
A Palestine Action terrorszervezetté nyilvánításának és betiltásának közvetlen előzményeként a szervezet tagjai a nyár elején behatoltak a brit királyi légierő (RAF) legnagyobb angliai támaszpontjára, a London közelében működő Brize Norton katonai repülőtérre, ahol megrongáltak két Airbus Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépet.
A szakértői vizsgálat szerint a két repülőgépben 7 millió font kár keletkezett.
A manchesteri rendőrség (Greater Manchester Police, GMP) szombaton jelentősen megerősített járőrözést kezdett, miután az északnyugat-angliai nagyváros legnagyobb zsinagógájánál csütörtökön, jóm-kipúr napján – a zsidó vallás legfontosabb ünnepén – egy szíriai származású brit állampolgár gázolásos és késeléses merényletet követett el.
A merényletben ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsérültek.
A támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.
A manchesteri rendőrség beszámolója szerint az előzetes vizsgálatok arra utalnak, hogy a két halálos áldozat egyikét is a rendőrök lőtték le véletlenül, amikor lőfegyvereket használtak annak megakadályozására, hogy a támadó, a 35 éves Jihad Al-Shamie behatoljon a zsúfolt zsinagógába.
Chris Sykes főparancsnok-helyettes a BBC közszolgálati médiatársaságnak szombaton elmondta, hogy a merénylet után több száz fővel növelték a járőröző állomány létszámát, az egységek tagjai 12 órás műszakokat teljesítenek, és jelenleg a pihenőnapokon sem engedélyezik a rendőrök eltávozását.
