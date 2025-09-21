Összeül hétfőn az ENSZ Biztonsági Tanácsa, miután három orosz repülőgép behatolt Észtország légterébe

Három MiG-31-es típusú vadászgép repült be az Orosz Föderációból az észt légtérbe a Finn-öböl felett, és körülbelül 12 percig maradt ott – jelentette be pénteken Észtország és a NATO.

Olaszország – amely a NATO-n belül a balti légtér rendfenntartó feladatait látja el –, valamint Svédország és Finnország is repülőgépeket indított, hogy elfogják a három behatolót.

„Szeptember 22-én (...) az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tart az orosz légtér pénteki, Észtország légterének nyilvánvaló megsértése miatt” – derült ki az észt diplomácia vasárnap kiadott közleményéből.

Ez az első alkalom, hogy Észtország 34 éves ENSZ-tagsága alatt hivatalosan a BT sürgősségi ülésének összehívását kérte.

Kristen Michal észt miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy országa felkéri a NATO-t az Atlanti Szerződés 4. cikkének aktiválására, amely előírja a szövetségesek közötti konzultációt, ha valamelyik tagállamot fenyegetés éri.