Külföld

Összeül hétfőn az ENSZ Biztonsági Tanácsa, miután három orosz repülőgép behatolt Észtország légterébe

orosz vadaszgep
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Az észt külügyminisztérium vasárnap bejelentette, hogy kérésére hétfőn rendkívüli ülés lesz az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT), miután három orosz repülőgép behatolt az ország légterébe.

Három MiG-31-es típusú vadászgép repült be az Orosz Föderációból az észt légtérbe a Finn-öböl felett, és körülbelül 12 percig maradt ott – jelentette be pénteken Észtország és a NATO.

Olaszország – amely a NATO-n belül a balti légtér rendfenntartó feladatait látja el –, valamint Svédország és Finnország is repülőgépeket indított, hogy elfogják a három behatolót.

„Szeptember 22-én (...) az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tart az orosz légtér pénteki, Észtország légterének nyilvánvaló megsértése miatt” – derült ki az észt diplomácia vasárnap kiadott közleményéből.

Ez az első alkalom, hogy Észtország 34 éves ENSZ-tagsága alatt hivatalosan a BT sürgősségi ülésének összehívását kérte.

Kristen Michal észt miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy országa felkéri a NATO-t az Atlanti Szerződés 4. cikkének aktiválására, amely előírja a szövetségesek közötti konzultációt, ha valamelyik tagállamot fenyegetés éri.

ENSZ
orosz-ukrán konfliktus
Észtország
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?