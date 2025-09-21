Az észt külügyminisztérium vasárnap bejelentette, hogy kérésére hétfőn rendkívüli ülés lesz az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT), miután három orosz repülőgép behatolt az ország légterébe.
Összeül hétfőn az ENSZ Biztonsági Tanácsa, miután három orosz repülőgép behatolt Észtország légterébe
Három MiG-31-es típusú vadászgép repült be az Orosz Föderációból az észt légtérbe a Finn-öböl felett, és körülbelül 12 percig maradt ott – jelentette be pénteken Észtország és a NATO.
Olaszország – amely a NATO-n belül a balti légtér rendfenntartó feladatait látja el –, valamint Svédország és Finnország is repülőgépeket indított, hogy elfogják a három behatolót.
„Szeptember 22-én (...) az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tart az orosz légtér pénteki, Észtország légterének nyilvánvaló megsértése miatt” – derült ki az észt diplomácia vasárnap kiadott közleményéből.
Ez az első alkalom, hogy Észtország 34 éves ENSZ-tagsága alatt hivatalosan a BT sürgősségi ülésének összehívását kérte.
Kristen Michal észt miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy országa felkéri a NATO-t az Atlanti Szerződés 4. cikkének aktiválására, amely előírja a szövetségesek közötti konzultációt, ha valamelyik tagállamot fenyegetés éri.
