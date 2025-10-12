Összecsapások törtek ki az afganisztáni–pakisztáni határon

Enájatullah Hvárizmi, az afgán védelmi minisztérium szóvivője a sajtónak azt mondta: szombat éjfélkor befejezték a műveleteket, amelyeket azonban bármikor készek újrakezdeni, ha a pakisztáni fél ismét támadást intézne afgán területek ellen.

Zabihullah Mudzsáhid kormányszóvivő szerint a műveletben kilenc afgán katona is meghalt. Hozzátette, hogy a műveleteket Katar kérésére állították le, azonban figyelmeztetett, hogy a pakisztáni erők nem hagytak fel a támadással.

Kabul arról is tájékoztatott, hogy az afgán erők átmenetileg 20 pakisztáni katonai állást is elfoglaltak a Durand-vonal mellett. Ez a nagyjából 2640 kilométer hosszú határvonal régóta vita tárgyát képezi a két ország között, és Afganisztán időről időre területi követelésekkel lép fel Pakisztánnal szemben.

Az afgán kormány közölte, hogy a támadást megtorlásnak szánta a Kabult és az Afganisztán délkeleti térségét csütörtökön ért légicsapásért, amelyért Pakisztánt tette felelőssé. Iszlámábád a légicsapás hírére nem reagált.

Az Afganisztánnal határos pakisztáni Hajbar-Pahtunkva tartomány egyik magas rangú tisztségviselője megerősítette, hogy az afgán erők tüzérségi támadást intéztek Pakisztán határ menti térsége ellen. Hozzátette: a támadást visszaverték, és lelőttek három, gyanú szerint robbanószerkezeteket szállító afgán drónt.

A pakisztáni hadsereg közleményében arról is tájékoztatott, hogy „több mint 200 tálibbal és a tálibokhoz köthető terroristával” végzett a határ mentén kitört összecsapásokban.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök provokációnak nevezte az afgán támadást, „erős és hatékony” választ helyezve kilátásba.

„Nem kötünk kompromisszumot Pakisztán védelme ügyében” – szögezte le, és azt vetette a kabuli tálib kormányzat szemére, hogy „terroristákat bújtat”.

„Afganisztán a tűzzel játszik” – jelentette ki a Mohszin Nakvi pakisztáni belügyminiszter.

Iszlámábád emellett vasárnap lezárta az Afganisztánnal határos Torkham és Csaman határátkelőt.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a feszültség csökkentésére intette a feleket, a szaúdi külügyminisztérium pedig felszólította Kabult és Iszlámábádot, hogy tárgyalás útján rendezzék vitás ügyeiket.

Iszlámábád már többször a kabuli tálib kormány szemére vetette, hogy támogatja a Pakisztán területén erőszakcselekményeket elkövető Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetet, az afganisztáni tálib vezetés azonban visszautasítja ezt.

Kabul azt hangoztatja, hogy egy másik szervezet, az Afganisztánban terrorcselekményeket elkövető Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) Pakisztán támogatását élvezi.