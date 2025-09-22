Oroszország kész egy évig a 2026. február 5-én esedékes lejárta után is tartani magát a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz–amerikai Új START-megállapodáshoz, ha az Egyesült Államok is így tesz – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács hétfői ülésén.
Oroszország egy évvel meghosszabbítaná a nukleáris fegyvereinek korlátozásáról szóló megállapodását
Az orosz államfő szerint a korlátozások betartására az Új START-egyezménnyel összhangban tett lépések akkor lesznek eredményesek, ha az Egyesült Államok kölcsönösséggel válaszol.
Oroszország 2023 elején felfüggesztette részvételét az Új START-ban azzal, hogy a szerződésben való újbóli részvételéről az elnök dönthet. Moszkva szerint ez kényszerű döntés volt, azon szankciók fényében, amelyeket a Nyugat Oroszország ellen az ukrajnai háború miatt bevezetett.
