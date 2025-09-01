Orosz szálat is vizsgálnak az ukrán parlament volt elnöke elleni merénylet ügyében

Orosz szálat is vizsgálnak az Andrij Parubij volt ukrán parlamenti elnök elleni merénylet ügyében – közölte hétfőn az ukrán rendőrség.
Andrij Nyebitov, az ukrán bűnügyi rendőrség vezetője közleményében arról tájékoztatott, hogy egyelőre elsősorban orosz nyomot, bérgyilkosság lehetőségét, Oroszország érintettségét vizsgálják a nyugat-ukrajnai Lvivben szombaton elkövetett merénylet ügyében. Mindazonáltal megjegyezte, hogy más lehetőségeket is vizsgálnak, de következtetéseket csak a nyomozás lezárásával tudnak levonni.
„A bűncselekményt gondosan kitervelték, az előkészületek több mint egy hónapot vettek igénybe” – mondta.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) támogatta a rendőrség feltételezését az orosz szálról. „A bűncselekmény bérgyilkosság jegyeit viseli magán” – mondta Vadim Oniscsenko, az SZBU lvivi vezetője, hozzátéve, hogy „műveleti információik” is vannak az orosz hírszerzés érintettségéről.
Az ukrán hatóságok szerint vasárnap a nyugat-ukrajnai Hmelnyicki városában elfogtak egy 52 éves lvivi férfit Parubij meggyilkolásának ügyében. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap éjszaka Telegram-csatornáján azt írta, hogy a férfi már előzetes vallomást tett.
Az 54 éves Andrij Parubij a Lvivi régió képviselője volt, egyik szervezője volt a 2013-14-ben a kijevi Függetlenség terén (a Majdanon) tartott Nyugat-barát tüntetéseknek, amelyek Viktor Janukovics Moszkva-barát elnök bukásához vezettek. 2016 és 2019 között a parlament elnöke, haláláig parlamenti képviselő volt.
Parubij 2014 decemberében több képviselőtársával együtt túlélt egy merényletkísérletet.
