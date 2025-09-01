Orosz szálat is vizsgálnak az ukrán parlament volt elnöke elleni merénylet ügyében

Andrij Nyebitov, az ukrán bűnügyi rendőrség vezetője közleményében arról tájékoztatott, hogy egyelőre elsősorban orosz nyomot, bérgyilkosság lehetőségét, Oroszország érintettségét vizsgálják a nyugat-ukrajnai Lvivben szombaton elkövetett merénylet ügyében. Mindazonáltal megjegyezte, hogy más lehetőségeket is vizsgálnak, de következtetéseket csak a nyomozás lezárásával tudnak levonni.

„A bűncselekményt gondosan kitervelték, az előkészületek több mint egy hónapot vettek igénybe” – mondta.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) támogatta a rendőrség feltételezését az orosz szálról. „A bűncselekmény bérgyilkosság jegyeit viseli magán” – mondta Vadim Oniscsenko, az SZBU lvivi vezetője, hozzátéve, hogy „műveleti információik” is vannak az orosz hírszerzés érintettségéről.

Az ukrán hatóságok szerint vasárnap a nyugat-ukrajnai Hmelnyicki városában elfogtak egy 52 éves lvivi férfit Parubij meggyilkolásának ügyében. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap éjszaka Telegram-csatornáján azt írta, hogy a férfi már előzetes vallomást tett.

Az 54 éves Andrij Parubij a Lvivi régió képviselője volt, egyik szervezője volt a 2013-14-ben a kijevi Függetlenség terén (a Majdanon) tartott Nyugat-barát tüntetéseknek, amelyek Viktor Janukovics Moszkva-barát elnök bukásához vezettek. 2016 és 2019 között a parlament elnöke, haláláig parlamenti képviselő volt.

Parubij 2014 decemberében több képviselőtársával együtt túlélt egy merényletkísérletet.