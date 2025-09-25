Külföld

Orosz repülőket azonosított az amerikai légierő Alaszka közelében

Egy orosz vadászgép "elfogott" egy amerikai nehézbombázót a Balti-tenger felett
Orosz katonai repülőgépeket azonosított az amerikai légierő az alaszkai légvédelmi azonosító övezetben szerdán. A négy orosz gép mindazonáltal nem sértette meg az Egyesült Államok vagy Kanada légterét – közölte az Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokság (NORAD) csütörtökön.

Tájékoztatásuk szerint az orosz légierő két Tu-95-ös stratégiai bombázója és két Szu-35-ös vadászgépe jelent meg az övezetben, amely ugyan nem számít amerikai vagy kanadai szuverén légtérnek, de ott minden idegen katonai gépet azonosítani kell.

Az amerikai légierő azonnal reagált, és elindított kilenc légi járművet: egy E-3 Sentry légtérellenőrző és -irányító gépet, négy F-16-os vadászrepülőt és négy KC-135-ös légi utántöltőt küldtek a gépek közelébe. A NORAD hozzátette, hogy idén ez volt a kilencedik, egy hónapon belül pedig a harmadik hasonló eset.

A térségben rendszeresek az orosz légierő repülései.

orosz-ukrán konfliktus
Alaszka
USA
