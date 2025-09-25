Orosz katonai repülőgépeket azonosított az amerikai légierő az alaszkai légvédelmi azonosító övezetben szerdán. A négy orosz gép mindazonáltal nem sértette meg az Egyesült Államok vagy Kanada légterét – közölte az Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokság (NORAD) csütörtökön.
Orosz repülőket azonosított az amerikai légierő Alaszka közelében
Tájékoztatásuk szerint az orosz légierő két Tu-95-ös stratégiai bombázója és két Szu-35-ös vadászgépe jelent meg az övezetben, amely ugyan nem számít amerikai vagy kanadai szuverén légtérnek, de ott minden idegen katonai gépet azonosítani kell.
Az amerikai légierő azonnal reagált, és elindított kilenc légi járművet: egy E-3 Sentry légtérellenőrző és -irányító gépet, négy F-16-os vadászrepülőt és négy KC-135-ös légi utántöltőt küldtek a gépek közelébe. A NORAD hozzátette, hogy idén ez volt a kilencedik, egy hónapon belül pedig a harmadik hasonló eset.
A térségben rendszeresek az orosz légierő repülései.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.