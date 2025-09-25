Orosz repülőket azonosított az amerikai légierő Alaszka közelében

Tájékoztatásuk szerint az orosz légierő két Tu-95-ös stratégiai bombázója és két Szu-35-ös vadászgépe jelent meg az övezetben, amely ugyan nem számít amerikai vagy kanadai szuverén légtérnek, de ott minden idegen katonai gépet azonosítani kell.

Az amerikai légierő azonnal reagált, és elindított kilenc légi járművet: egy E-3 Sentry légtérellenőrző és -irányító gépet, négy F-16-os vadászrepülőt és négy KC-135-ös légi utántöltőt küldtek a gépek közelébe. A NORAD hozzátette, hogy idén ez volt a kilencedik, egy hónapon belül pedig a harmadik hasonló eset.

A térségben rendszeresek az orosz légierő repülései.