Orosz dróntámadás érte a dél-ukrajnai Odesszát

Orosz drónok éjszakai támadása megrongált egy áramellátó létesítményt a dél-ukrajnai Odessza közelében, ami miatt vasárnap reggel több mint 29 ezer fogyasztó maradt áram nélkül – közölte a régió katonai kormányzója.

Az Odessza közvetlen közelében fekvő Csornomorszkban a támadás lakóházakat és közigazgatási épületeket is megrongált – számolt be Oleh Kiper a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

„A kritikus infrastruktúra generátorokkal működik” – mondta. Közölte azt is, hogy a támadás következtében egy ember megsebesült.

