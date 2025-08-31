Orosz drónok éjszakai támadása megrongált egy áramellátó létesítményt a dél-ukrajnai Odessza közelében, ami miatt vasárnap reggel több mint 29 ezer fogyasztó maradt áram nélkül – közölte a régió katonai kormányzója.
Orosz dróntámadás érte a dél-ukrajnai Odesszát
Az Odessza közvetlen közelében fekvő Csornomorszkban a támadás lakóházakat és közigazgatási épületeket is megrongált – számolt be Oleh Kiper a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.
„A kritikus infrastruktúra generátorokkal működik” – mondta. Közölte azt is, hogy a támadás következtében egy ember megsebesült.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.