Külföld

Orosz dróntámadás ért egy ukrán személyvonatot, legalább harmincan megsérültek

Orosz dróntámadás ért egy ukrán személyvonatot, legalább harmincan megsérültek
TASR/AP-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Orosz dróntámadás érte a Sumszka megyében található Sosztka vasútállomását, ahol találat ért egy személyvonatot.

A helyi hatóságok szombati közlése szerint legalább 30 ember megsérült, a pontos sérültszám és az esetleges halálos áldozatok egyelőre nem ismertek – jelentette a Reuters és az AFP hírügynökség nyomán a TASR.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon „brutálisnak” nevezte a támadást, és közzétett egy felvételt a kiégett vagonról, valamint a betört ablakú kocsikról. Szavai szerint utasok és vasúti dolgozók tucatjai sebesültek meg. „Az oroszok nem mondhatják, hogy nem tudták: civilekre támadnak. Ez terrorizmus, amelyet a világ nem hagyhat figyelmen kívül” – fogalmazott Zelenszkij.

Oleh Hryhorov, a megye kormányzója közölte, hogy a találat a Sosztkából Kijevbe tartó vonatot érte. A helyszínen mentőalakulatok dolgoznak.

A Reuters emlékeztetett: Moszkva az elmúlt két hónapban egyre gyakrabban támadja az ukrán vasúti infrastruktúrát.

orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?