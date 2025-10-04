Orosz dróntámadás ért egy ukrán személyvonatot, legalább harmincan megsérültek

A helyi hatóságok szombati közlése szerint legalább 30 ember megsérült, a pontos sérültszám és az esetleges halálos áldozatok egyelőre nem ismertek – jelentette a Reuters és az AFP hírügynökség nyomán a TASR.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon „brutálisnak” nevezte a támadást, és közzétett egy felvételt a kiégett vagonról, valamint a betört ablakú kocsikról. Szavai szerint utasok és vasúti dolgozók tucatjai sebesültek meg. „Az oroszok nem mondhatják, hogy nem tudták: civilekre támadnak. Ez terrorizmus, amelyet a világ nem hagyhat figyelmen kívül” – fogalmazott Zelenszkij.

Oleh Hryhorov, a megye kormányzója közölte, hogy a találat a Sosztkából Kijevbe tartó vonatot érte. A helyszínen mentőalakulatok dolgoznak.

A Reuters emlékeztetett: Moszkva az elmúlt két hónapban egyre gyakrabban támadja az ukrán vasúti infrastruktúrát.