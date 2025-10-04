Orosz dróntámadás érte a Sumszka megyében található Sosztka vasútállomását, ahol találat ért egy személyvonatot.
Orosz dróntámadás ért egy ukrán személyvonatot, legalább harmincan megsérültek
A helyi hatóságok szombati közlése szerint legalább 30 ember megsérült, a pontos sérültszám és az esetleges halálos áldozatok egyelőre nem ismertek – jelentette a Reuters és az AFP hírügynökség nyomán a TASR.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon „brutálisnak” nevezte a támadást, és közzétett egy felvételt a kiégett vagonról, valamint a betört ablakú kocsikról. Szavai szerint utasok és vasúti dolgozók tucatjai sebesültek meg. „Az oroszok nem mondhatják, hogy nem tudták: civilekre támadnak. Ez terrorizmus, amelyet a világ nem hagyhat figyelmen kívül” – fogalmazott Zelenszkij.
Oleh Hryhorov, a megye kormányzója közölte, hogy a találat a Sosztkából Kijevbe tartó vonatot érte. A helyszínen mentőalakulatok dolgoznak.
A Reuters emlékeztetett: Moszkva az elmúlt két hónapban egyre gyakrabban támadja az ukrán vasúti infrastruktúrát.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.