Orosz dróncsapásban meghalt egy ukrán tévés újságírónő és operatőre

A közlések szerint a tévéstáb járművét érte találat. Az autóban utazó Olena Hubanova újságíró és Jevhen Karmazin operatőr életüket vesztették.

„Oroszország teljes körű inváziójának első napjaitól kezdve ők számoltak be a megye helyzetéről, az ellenség bűncselekményeiről, a civil lakosság evakuálásáról és védelmezőink tetteiről. A donyecki régió legforróbb pontjain dolgoztak, mindig mindenhová elsőként érkeztek” – emelte ki a kormányzó a Telegramon tett bejegyzésében. Filaskin hozzátette, hogy Oroszország „terrorista állam, és minden bűntettéért felelnie kell”.

Az ukrán főügyészség közölte, hogy vizsgálatot indított a háborús jogszabályok és szokások halált okozó megsértése címén.

A Brüsszelben tartózkodó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon reagált az újságírók autóját ért támadásra. Közölte, hogy a csoport harmadik tagja, Olekszandr Kolicsev súlyos sebesüléseket szenvedett. Az államfő részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak és kollégáinak, továbbá gyors felépülést kívánt a megsebesült újságírónak.

Zelenszkij azt írta, hogy Oroszország 2022 óta már a sajtó 135 dolgozóját ölte meg Ukrajnában. „Ez nem véletlen vagy hiba, hanem Oroszország tudatos stratégiája, amellyel minden független hangot el akar nyomni, amely beszámol a világnak Oroszország ukrajnai háborús bűntetteiről” – hangsúlyozta az elnök.