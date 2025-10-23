Külföld

Orosz dróncsapásban meghalt egy ukrán tévés újságírónő és operatőre

uarus kpp
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Orosz dróncsapás következtében életét vesztette a Freedom ukrán tévécsatorna újságírója és operatőre, egy kollégájuk pedig repeszsérüléseket és nyílt csonttörést szenvedett csütörtökön a Donyeck megyei Kramatorszkban – közölte Vadom Filaskin megyei kormányzó és az ukrán főügyészi hivatal.

A közlések szerint a tévéstáb járművét érte találat. Az autóban utazó Olena Hubanova újságíró és Jevhen Karmazin operatőr életüket vesztették.

„Oroszország teljes körű inváziójának első napjaitól kezdve ők számoltak be a megye helyzetéről, az ellenség bűncselekményeiről, a civil lakosság evakuálásáról és védelmezőink tetteiről. A donyecki régió legforróbb pontjain dolgoztak, mindig mindenhová elsőként érkeztek” – emelte ki a kormányzó a Telegramon tett bejegyzésében. Filaskin hozzátette, hogy Oroszország „terrorista állam, és minden bűntettéért felelnie kell”.

Az ukrán főügyészség közölte, hogy vizsgálatot indított a háborús jogszabályok és szokások halált okozó megsértése címén.

A Brüsszelben tartózkodó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon reagált az újságírók autóját ért támadásra. Közölte, hogy a csoport harmadik tagja, Olekszandr Kolicsev súlyos sebesüléseket szenvedett. Az államfő részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak és kollégáinak, továbbá gyors felépülést kívánt a megsebesült újságírónak.

Zelenszkij azt írta, hogy Oroszország 2022 óta már a sajtó 135 dolgozóját ölte meg Ukrajnában. „Ez nem véletlen vagy hiba, hanem Oroszország tudatos stratégiája, amellyel minden független hangot el akar nyomni, amely beszámol a világnak Oroszország ukrajnai háborús bűntetteiről” – hangsúlyozta az elnök.

orosz-ukrán konfliktus
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?