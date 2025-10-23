Orosz dróncsapás következtében életét vesztette a Freedom ukrán tévécsatorna újságírója és operatőre, egy kollégájuk pedig repeszsérüléseket és nyílt csonttörést szenvedett csütörtökön a Donyeck megyei Kramatorszkban – közölte Vadom Filaskin megyei kormányzó és az ukrán főügyészi hivatal.
Orosz dróncsapásban meghalt egy ukrán tévés újságírónő és operatőre
A közlések szerint a tévéstáb járművét érte találat. Az autóban utazó Olena Hubanova újságíró és Jevhen Karmazin operatőr életüket vesztették.
„Oroszország teljes körű inváziójának első napjaitól kezdve ők számoltak be a megye helyzetéről, az ellenség bűncselekményeiről, a civil lakosság evakuálásáról és védelmezőink tetteiről. A donyecki régió legforróbb pontjain dolgoztak, mindig mindenhová elsőként érkeztek” – emelte ki a kormányzó a Telegramon tett bejegyzésében. Filaskin hozzátette, hogy Oroszország „terrorista állam, és minden bűntettéért felelnie kell”.
Az ukrán főügyészség közölte, hogy vizsgálatot indított a háborús jogszabályok és szokások halált okozó megsértése címén.
A Brüsszelben tartózkodó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon reagált az újságírók autóját ért támadásra. Közölte, hogy a csoport harmadik tagja, Olekszandr Kolicsev súlyos sebesüléseket szenvedett. Az államfő részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak és kollégáinak, továbbá gyors felépülést kívánt a megsebesült újságírónak.
Zelenszkij azt írta, hogy Oroszország 2022 óta már a sajtó 135 dolgozóját ölte meg Ukrajnában. „Ez nem véletlen vagy hiba, hanem Oroszország tudatos stratégiája, amellyel minden független hangot el akar nyomni, amely beszámol a világnak Oroszország ukrajnai háborús bűntetteiről” – hangsúlyozta az elnök.
