Orosz drón- és rakétatámadásban egy ember meghalt, sokan megsebesültek

Egy ember életét vesztette és több mint negyvenen megsebesültek az Ukrajna ellen péntek éjszaka végrehajtott orosz rakéta- és dróntámadásokban – közölték ukrán kormányzati illetékesek.
Az orosz támadások következtében robbanások voltak több városban, így Zaporizzsjában, Dnyipróban, Csernyihivben és Cserkasziban. Zaporizzsjában egy ember meghalt és 24-en megsebesültek, köztük három gyerek, amikor találat ért egy ötemeletes lakóházat – mondta el Ivan Fedorov regionális kormányzó.
Az ukrán légierő szombat reggeli jelentése szerint, amelyet a The Kyiv Independent idézett, Oroszország 537 Sahíd típusú támadó drónt, illetve álcadrónt, továbbá nyolc Iszkander-M vagy észak-koreai KN-23 ballisztikus rakétát és 37 cirkálórakétát indított Ukrajna ellen az éjszaka. Ebből 510 drónt, hat ballisztikus rakétát és 32 cirkálórakétát sikerült megsemmisíteni.
