Óriási földrengés volt Afganisztánban, emberek százai haltak meg

Nőtt a halottak és a sérültek száma a kora reggeli adatokhoz képest Afganisztánban, ahol az ország keleti, Kunar tartományát 6-os erősségű földrengés rázta meg hétfő hajnalban.

A legfrissebb belügyminisztériumi adatok szerint 622-en vesztették életüket és több mint 1500-an megsérültek.

Az egészségügyi minisztérium közlése szerint Kunar tartományban három falut lerombolt a földmozgás és sok másikban komoly károk keletkeztek.

A rengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhár tartomány fővárosától, Dzsalalábádtól 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt.

A földrengést érezni lehetett a fővárosban, Kabulban is, és Afganisztán egyes részein internet-kimaradások voltak.

Afganisztánban rendkívül gyakoriak a halálos földrengések, különösen a Hindukus-hegységben, ahol az indiai és az eurázsiai tektonikus lemezek találkoznak.

