Külföld

Orbán Viktor: Két héten belül létrejöhet a budapesti Trump-Putyin találkozó

orban viktor kp
MTI-felvétel
feher
MTI

Az amerikai és az orosz külügyminiszter egy héten belül a nyitva maradt kérdéseket próbálja rendezni, és akkor rá egy hétre már létrejöhet Budapesten a Trump-Putyin találkozó – mondta a magyar miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Orbán Viktor hozzátette: már csütörtök este kiadta az utasításokat a szervezőbizottság létrehozására, megkezdődött a munka.

A békeküzdelmünk hároméves története jól mutatja, hogy a nagy ügyekben a legfontosabb az állhatatosság és az alázat. A jó ügyek mellett ki kell tartani – emlékeztetett.

Kitért arra is, hogy az EU-ban – minket leszámítva – mindenki háborúpárti, ezért logikusan kimaradtak a budapesti csúcsból, de nem szabadna kimaradniuk a békéből.

Európának ki kellene állnia a saját érdekei mellett és diplomáciai csatornát működtetnie, éppen úgy, ahogy Magyarország tette – jelezte.

Hangsúlyozta: Európának a háború a legnagyobb baja, a háború folytatása pedig a baj folytatását jelenti. Az Európai Unió direktben elküldött 180 milliárd eurót ebbe a háborúba – jegyezte meg.

Két-háromszorosára növekedne automatikusan a magyar fejlődés üteme, ha nem lenne háború. Ezért megéri a költség és a kényelmetlenség is, amit a budapestieknek majd el kell viselniük a csúcs alatt, ez megéri Magyarország számára, mert semmin nem tudunk annyi pénzt keresni, mint a békén – emelte ki.

orosz-ukrán konfliktus
Magyarország
Budapest
Donald Trump
Vlagyimir Putyin
csúcstalálkozó
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?