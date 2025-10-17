Orbán Viktor: Két héten belül létrejöhet a budapesti Trump-Putyin találkozó

Orbán Viktor hozzátette: már csütörtök este kiadta az utasításokat a szervezőbizottság létrehozására, megkezdődött a munka.

A békeküzdelmünk hároméves története jól mutatja, hogy a nagy ügyekben a legfontosabb az állhatatosság és az alázat. A jó ügyek mellett ki kell tartani – emlékeztetett.

Kitért arra is, hogy az EU-ban – minket leszámítva – mindenki háborúpárti, ezért logikusan kimaradtak a budapesti csúcsból, de nem szabadna kimaradniuk a békéből.

Európának ki kellene állnia a saját érdekei mellett és diplomáciai csatornát működtetnie, éppen úgy, ahogy Magyarország tette – jelezte.

Hangsúlyozta: Európának a háború a legnagyobb baja, a háború folytatása pedig a baj folytatását jelenti. Az Európai Unió direktben elküldött 180 milliárd eurót ebbe a háborúba – jegyezte meg.

Két-háromszorosára növekedne automatikusan a magyar fejlődés üteme, ha nem lenne háború. Ezért megéri a költség és a kényelmetlenség is, amit a budapestieknek majd el kell viselniük a csúcs alatt, ez megéri Magyarország számára, mert semmin nem tudunk annyi pénzt keresni, mint a békén – emelte ki.