Az amerikai és az orosz külügyminiszter egy héten belül a nyitva maradt kérdéseket próbálja rendezni, és akkor rá egy hétre már létrejöhet Budapesten a Trump-Putyin találkozó – mondta a magyar miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.
Orbán Viktor: Két héten belül létrejöhet a budapesti Trump-Putyin találkozó
Orbán Viktor hozzátette: már csütörtök este kiadta az utasításokat a szervezőbizottság létrehozására, megkezdődött a munka.
A békeküzdelmünk hároméves története jól mutatja, hogy a nagy ügyekben a legfontosabb az állhatatosság és az alázat. A jó ügyek mellett ki kell tartani – emlékeztetett.
Kitért arra is, hogy az EU-ban – minket leszámítva – mindenki háborúpárti, ezért logikusan kimaradtak a budapesti csúcsból, de nem szabadna kimaradniuk a békéből.
Európának ki kellene állnia a saját érdekei mellett és diplomáciai csatornát működtetnie, éppen úgy, ahogy Magyarország tette – jelezte.
Hangsúlyozta: Európának a háború a legnagyobb baja, a háború folytatása pedig a baj folytatását jelenti. Az Európai Unió direktben elküldött 180 milliárd eurót ebbe a háborúba – jegyezte meg.
Két-háromszorosára növekedne automatikusan a magyar fejlődés üteme, ha nem lenne háború. Ezért megéri a költség és a kényelmetlenség is, amit a budapestieknek majd el kell viselniük a csúcs alatt, ez megéri Magyarország számára, mert semmin nem tudunk annyi pénzt keresni, mint a békén – emelte ki.
