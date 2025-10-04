Fotó: Facebook/Orbán Viktor
„Győzött az igazság!” – Orbán Viktor gratulált Andrej Babišnak
Orbán Viktor (Fidesz) magyar miniszterelnök közösségi oldalán üdvözölte a cseh parlamenti választások eredményét, amelyet Andrej Babiš volt kormányfő pártja, az ANO nyert meg.
„Győzött az igazság! Andrej Babiš meggyőző fölénnyel győzött a cseh parlamenti választásokon”
– írta a Fidesz elnöke bejegyzésében. Orbán hozzátette: szerinte a győzelem „nagy lépés Csehországnak, és jó hír egész Európának”.
A magyar kormányfő egy közös fotóval is köszöntötte Babišt, akivel együtt, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt vezetője társaságában, idén nyáron megalapították a Patrióták Európáért képviselőcsoportot és pártcsaládot.
