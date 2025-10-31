Külföld

Orbán Viktor bejelentette, 14. havi nyugdíjat kapnak a magyarországi nyugdíjasok

MTI-felvétel
MTI

Lesz 14. havi nyugdíj – jelentette be Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A kormányfő a bejegyzése alatt látható videóban elmondta, az előző napi kormányülésen hosszú vita volt erről a kérdésről, de eldöntötték, hogy lesz 14. havi nyugdíj, annak a bevezetési rendjén dolgozik most a kormány.

Döntöttek továbbá a szociális és a kulturális ágazat 15 százalékos béremeléséről, a nevelőszülőknek járó juttatás megduplázásáról, az állami gondozásban élő gyermekek helyzetének javításáról szóló akciótervről, valamint az árrésstop meghosszabbításáról és kiterjesztéséről 14 további élelmiszerre – ismertette Orbán Viktor a videóban.

