Orbán Viktor bejelentette, 14. havi nyugdíjat kapnak a magyarországi nyugdíjasok

A kormányfő a bejegyzése alatt látható videóban elmondta, az előző napi kormányülésen hosszú vita volt erről a kérdésről, de eldöntötték, hogy lesz 14. havi nyugdíj, annak a bevezetési rendjén dolgozik most a kormány.

Döntöttek továbbá a szociális és a kulturális ágazat 15 százalékos béremeléséről, a nevelőszülőknek járó juttatás megduplázásáról, az állami gondozásban élő gyermekek helyzetének javításáról szóló akciótervről, valamint az árrésstop meghosszabbításáról és kiterjesztéséről 14 további élelmiszerre – ismertette Orbán Viktor a videóban.