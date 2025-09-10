Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
Orbán: Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán
Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán, Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan – közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor bejegyzése szerint ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű.
„Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek! Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit” – fogalmazott a kormányfő.
