Orbán: Készen állunk az amerikai és orosz elnök tervezett találkozójára!

Orbán Trump
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Az amerikai és az orosz elnök tervezett találkozója nagyszerű hír a világ békeszerető népei számára. Készen állunk! – írta az X közösségi oldalon Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön este.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán azt írta, 

„Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van!”

Donald Trump amerikai elnök néhány perccel korábban Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miután telefonon egyeztettek.

Donald Trump nagyon produktívnak nevezte a megbeszélést, amelyen megállapodtak a budapesti helyszínről, és további magas szintű amerikai-orosz előkészítő egyeztetésekről.

Orbán Viktor
Donald Trump
Vlagyimir Putyin
orosz-ukrán konfliktus
Oroszország
Ukrajna
Volodimir Zelenszkij
