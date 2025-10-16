Az amerikai és az orosz elnök tervezett találkozója nagyszerű hír a világ békeszerető népei számára. Készen állunk! – írta az X közösségi oldalon Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön este.
Orbán: Készen állunk az amerikai és orosz elnök tervezett találkozójára!
Orbán Viktor a Facebook-oldalán azt írta,
„Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van!”
Donald Trump amerikai elnök néhány perccel korábban Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miután telefonon egyeztettek.
Donald Trump nagyon produktívnak nevezte a megbeszélést, amelyen megállapodtak a budapesti helyszínről, és további magas szintű amerikai-orosz előkészítő egyeztetésekről.
