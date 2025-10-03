Olaszországban tüntetések kísérik az általános sztrájkot

A 24 órás munkabeszüntetéshez a magán- és a közszféra dolgozói is csatlakoztak. Szünetel a vasúti és a városi tömegközlekedés, leálltak a hajójáratok, nincsen személyzet az autósztráda kapuknál. Sztrájkolnak a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók, az újságírók.

Genovában a börtönön kívüli munkát végző rabok is csatlakoztak lemondva egy napi bérről.

Az izraeli hatóságok által feltartóztatott nemzetközi segélyflottilla, az alkotmány és Gáza védelmében meghirdetett sztrájkkal egy időben több mint száz városban zajlanak tüntető menetek. Rómában a legnagyobb szakszervezet, a CGIL főtitkára, Maurizio Landini vezeti a tömeget a Termini-pályaudvar előtti térre, amelyet Gáza térnek kereszteltek el.

Landini hangoztatta, hogy a kezdeményezés, amely meg kívánja bénítani az egész országot, Palesztina szabadságát szolgálja.

A felvonulók biztonságát és a szélsőséges csoportok kizárását a szakszervezetek úgynevezett biztonsági szolgálata igyekszik garantálni.

A tüntetésen részt vevő Elly Schlein, a baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára szerint az utcákon látható, hogy „az ország lakossága jobb azoknál, akik kormányozzák”. Schlein kijelentette, hogy a Meloni-kormány keményebben bánik a tüntetőkkel mint az izraeli kormánnyal.

A belügyminiszter, Matteo Piantedosi úgy vélte, hogy a római kormánynak nincsen felelősége abban, ami Gázában történik.

Teljes készültséget rendeltek el a nagyobb közlekedési csomópontokon, főleg miután tüntetők csoportjai az utóbbi napokban megpróbálták elfoglalni Nápoly, Genova, Trieszt kikötőjét. Több helyszínre a fegyveres erők katonáit rendelték ki. Rendőrgyűrű övezi a nagyobb pályaudvarokat, annak ellenére, hogy a vonatok nem közlekednek. Genovában palesztinbarát ifjúsági szervezetek tagjai elfoglalták a síneket.

A tüntetések és a biztonsági intézkedések miatt majdnem mindenhol teljes a forgalmi káosz. Milánóban tüntetők csoportjai leszakadtak a szakszervezeti menetről, a gyorsforgalmi utat akarják elfoglalni.

A helyi szervezők szerint Genovában húszezren, Nápolyban ötvenezren vonultak fel a délelőtti órákban, Palermóban csaknem harmincezren.

A menetekben baloldali pártok politikusai, szélsőbaloldali ifjúsági mozgalmak, palesztinpárti csoportok haladnak. A római La Sapienza egyetemről indult egyetemisták élén magasba tartott transzparens azt hirdette, hogy hallgatók és tanárok nemet mondanak a népirtásra.

Több tábla és szlogen Giorgia Meloni és kormánya tagjai azonnali lemondását követeli. A kormányfő korábban azt mondta, hogy a sztrájk és a tüntetések nem segítenek a gázáiakon, a tiltakozók csak azt érték el, hogy hosszú hétvégét ajándékoztak maguknak.

Szombaton újabb országos megmozdulást tartanak.