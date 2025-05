Nyugat-európai vezetők élesen elítélték a washingtoni zsidó múzeumnál elkövetett kettős gyilkosságot

Csütörtökön az X-en közzétett bejegyzésében Kallas kijelentette: „társadalmainkban nincs és nem is szabad, hogy helye legyen a gyűlöletnek, a szélsőségességnek vagy az antiszemitizmusnak”.

Friedrich Merz német kancellár szintén az X-en „a leghatározottabban” elítélte a gyilkosságokat, hozzátéve: „jelenleg azt kell feltételeznünk, hogy antiszemita motívum húzódott a háttérben”.

Az ügyben megszólalt a Németországi Zsidók Központi Tanácsát vezető Josef Schuster is, aki úgy fogalmazott, "összetört a szíve" a hír hallatán. Hozzátette: „a politikai és antiszemita indíttatású erőszak fellángolása, még a nyugati társadalmakban is, megdöbbentő és fenyegető”. Aláhúzta azt is, hogy az izraeli külképviseleteken dolgozók Németországban is fokozott veszélynek vannak kitéve.

Antonio Tajani, Olaszország külügyminisztere és miniszterelnök-helyettese szintén az X-en ítélte el a bűncselekményt, és hangot adott Izraellel való szolidaritásának. „Az antiszemitizmust meg kell állítani; nem térhetnek vissza a múlt borzalmai” – szögezte le.

David Lammy brit külügyminiszter borzalmas antiszemita bűncselekménynek nevezte a gyilkosságokat, és olasz kollégájához hasonlóan együttérzését fejezte ki az áldozatok családtagjainak és munkatársainak.

Jean-Noël Barrot, a francia külügyi tárca vezetője a gyilkosságot „antiszemita barbárságnak” nevezte, aláhúzva: a szörnyű tettet „nem igazolhatja semmi".

A washingtoni zsidó múzeum előtt egy férfi egy négyfős csoportot támadott meg szerdán késő este, az izraeli nagykövetség két alkalmazottja életét vesztette, a másik két ember pedig megsebesült. Az elkövető a támadás után behatolt a múzeum épületébe, ahol a biztonsági személyzet feltartóztatta. Elfogása után azt kiabálta, hogy „Szabad, szabad Palesztinát”.