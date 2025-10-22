Nyomtalanul eltűnt egy szlovák tinédzser New Yorkban – a család kétségbeesetten keresi Michalt

A 17 éves Michal Hübler augusztusban utazott el, hogy valóra váltsa régi álmát, és megismerje a tengerentúlt, ám azóta sem adott életjelet magáról. Az eset immár több mint két hónapja történt, a rendőrség és a család egyaránt a lakosság segítségét kéri. A fiút utoljára 2025. augusztus 19-én este látták New York Staten Island városrészében.

Másnap reggel már nem volt a szállásán, azóta a telefonja ki van kapcsolva, és sem a közösségi oldalakon, sem e-mailben nem reagál. A new yorki rendőrség hivatalosan is vizsgálja az ügyet. „Valószínűleg fekete Adidas melegítőt, halványkék Polo pulóvert és fehér Jordan tornacipőt viselt. Hátán szürke hátizsák volt és fekete gurulós bőröndöt húzott magával” – közölte a szlovák rendőrség, amely a 158-as segélyvonalon várja a bejelentéseket.