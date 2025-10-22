Külföld

Nyomtalanul eltűnt egy szlovák tinédzser New Yorkban – a család kétségbeesetten keresi Michalt

nypd
Shutterstock-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Rejtélyes körülmények között tűnt el egy fiatal szlovák fiú az Egyesült Államokban.

A 17 éves Michal Hübler augusztusban utazott el, hogy valóra váltsa régi álmát, és megismerje a tengerentúlt, ám azóta sem adott életjelet magáról. Az eset immár több mint két hónapja történt, a rendőrség és a család egyaránt a lakosság segítségét kéri. A fiút utoljára 2025. augusztus 19-én este látták New York Staten Island városrészében.

Másnap reggel már nem volt a szállásán, azóta a telefonja ki van kapcsolva, és sem a közösségi oldalakon, sem e-mailben nem reagál. A new yorki rendőrség hivatalosan is vizsgálja az ügyet. „Valószínűleg fekete Adidas melegítőt, halványkék Polo pulóvert és fehér Jordan tornacipőt viselt. Hátán szürke hátizsák volt és fekete gurulós bőröndöt húzott magával” – közölte a szlovák rendőrség, amely a 158-as segélyvonalon várja a bejelentéseket.

Pohotovostný pátrací tím

Pohotovostný pátrací tím

A család közösségi gyűjtést is indított, hogy fedezni tudják a keresés költségeit. Közleményükben így fogalmaztak: „Fiunk még soha nem volt ilyen messze otthonról. Attól félünk, hogy veszélyben van. Nem tudjuk, hol van, biztonságban van-e, van-e mit ennie. Minden nap nélküle végtelenül nehéz, de nem adjuk fel a reményt, hogy Michal hazatér.”

A hatóságok minden információt bizalmasan kezelnek, a család pedig abban bízik, hogy a nemzetközi figyelem segíthet előkeríteni a fiút.

(pluska, Pohotovostný pátrací tím)

New York
eltűnt személy
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?