Rejtélyes körülmények között tűnt el egy fiatal szlovák fiú az Egyesült Államokban.
Nyomtalanul eltűnt egy szlovák tinédzser New Yorkban – a család kétségbeesetten keresi Michalt
A 17 éves Michal Hübler augusztusban utazott el, hogy valóra váltsa régi álmát, és megismerje a tengerentúlt, ám azóta sem adott életjelet magáról. Az eset immár több mint két hónapja történt, a rendőrség és a család egyaránt a lakosság segítségét kéri. A fiút utoljára 2025. augusztus 19-én este látták New York Staten Island városrészében.
Másnap reggel már nem volt a szállásán, azóta a telefonja ki van kapcsolva, és sem a közösségi oldalakon, sem e-mailben nem reagál. A new yorki rendőrség hivatalosan is vizsgálja az ügyet. „Valószínűleg fekete Adidas melegítőt, halványkék Polo pulóvert és fehér Jordan tornacipőt viselt. Hátán szürke hátizsák volt és fekete gurulós bőröndöt húzott magával” – közölte a szlovák rendőrség, amely a 158-as segélyvonalon várja a bejelentéseket.
A család közösségi gyűjtést is indított, hogy fedezni tudják a keresés költségeit. Közleményükben így fogalmaztak: „Fiunk még soha nem volt ilyen messze otthonról. Attól félünk, hogy veszélyben van. Nem tudjuk, hol van, biztonságban van-e, van-e mit ennie. Minden nap nélküle végtelenül nehéz, de nem adjuk fel a reményt, hogy Michal hazatér.”
A hatóságok minden információt bizalmasan kezelnek, a család pedig abban bízik, hogy a nemzetközi figyelem segíthet előkeríteni a fiút.
(pluska, Pohotovostný pátrací tím)
