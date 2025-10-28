Külföld

Nyolc magyar turistával a fedélzetén lezuhant egy kisrepülő Kenyában

Nyolc magyar állampolgárságú áldozata is van a kenyai légikatasztrófának
Nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, a légikatasztrófának nincsenek túlélői – közölte a gépet üzemeltető Mombasa Air Safari légitársaság.

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt.

A kenyai polgári légiközlekedési hatóság közölte, hogy a repülő fedélzetén 12 ember volt, és vizsgálatot indítottak a baleset okainak feltárására. Stephen Orinde, Kwale megyei biztosa elmondta, hogy az utasok mind külföldi turisták voltak, nemzetiségüket pedig később fogják közölni.

A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak. Szemtanúi beszámolók szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.

A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közölte, hogy együttműködik a polgári légiközlekedési hatósággal, és a balesetről szóló friss információkat a hatóságon keresztül fogják közzétenni.

A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása.

