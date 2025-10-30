November 7-én találkozik Orbán Viktor Donald Trumppal

Gulyás arról is beszélt, hogy Orbán útjának célja, hogy az a magyar gazdaság szempontjából eredményes legyen, ezért „energetikai, hadiipari, gazdasági és pénzügyi megállapodásról szóló döntések is születni fognak”. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a tervezett békecsúcsról elmondta, Orbán és Trump arról is beszélni fog majd, hogy hogyan lehetne eljutni az amerikai–orosz találkozóig.

Egy napja a Bloomberg gazdasági portál úgy értesült, hogy november 8-án lesz a két vezető találkozója. A portál szerint még nem döntöttek a helyszínről, bár várható volt, hogy a Fehér Ház lesz az. A Bloomberg cikke szerint a találkozó fő témája az lehet, hogy az Oroszország ellen bevezetett szankciók hogyan érintik Magyarországot.

(Telex)