Norvégia 7 milliárd norvég korona értékben finanszíroz légvédelmi rendszereket Ukrajna számára

Egy katonai jármű látható, amely mellett porfelhőben egy ember sétál. A háttérben fák vannak.
Norvégia hozzávetőlegesen 7 milliárd norvég korona értékben járul hozzá Ukrajna légvédelmének a támogatásához.

„Németországgal együtt biztosítjuk, hogy Ukrajna nagy teljesítményű légvédelmi rendszerekhez jusson” – olvasható Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök közleményében.

„Németország és Norvégia szorosan együttműködik, hogy támogassa Ukrajnát az ország védelméért és a polgári lakosság megvédelmezéséért folytatott harcában az orosz légitámadásokkal szemben” – áll a közleményben.

Norvégia és Németország két Patriot légvédelmi rakétarendszert finanszíroz közösen. Ezenkívül Norvégia hozzájárul légvédelmi radar beszerzéséhez a német Hensoldt gyártótól, illetve légvédelmi rendszerekéhez a norvégiai Kongsbergtől.

