A The New York Times új vezetést javasol a Demokrata Pártnak

Washington | A The New York Times című napilap vasárnap szerkesztőségi állásfoglalásban javasolta a Demokrata Pártnak, hogy válasszon új vezetést.

A szerkesztőségi állásfoglalás "Utat a fiatal demokrata vezetőknek" címmel jelent meg, és nemzedékváltást sürget a kongresszusi vezető demokrata politikusok körében.

Az állásfoglalás szerint a jelenlegi vezetők "túlságosan is hosszú ideje ragaszkodnak a hatalomhoz", és a lap információi szerint a képviselőház demokrata képviselői közül sokan, különösen a fiatalabb törvényhozók érzik úgy, hogy "itt az ideje a váltásnak". A lap szerint az őszi félidős választásokon induló demokrata párti jelöltek közül már húszan jelezték, hogy amennyiben a választáson győzelmet aratnak, nem támogatják a 78 éves képviselőházi frakcióvezető, Nancy Pelosi újbóli jelölését a tisztségre.

A The New York Times szerint Pelosi helyettesei "távolról sem alkalmasak" a vezetésre. A frakcióvezető mindkét helyettese - Steny Hoyer és Jim Clyburn - a nyolcvanas éveihez közelít, és évtizednél is régebb óta vezető tisztséget tölt be a pártban és a törvényhozásban.

"Bár a tapasztalat és a politikai érettség fontos lehet, a demokratáknak a jövő pártját, előretekintő pártot, a fiatalok és a progresszió pártját kellene felmutatniuk" - szögezte le a lap, s emlékeztetett arra, hogy fiatal és tehetséges demokrata párti törvényhozók mondtak le politikai karrierjükről, mert már nem akartak tovább várakozni. Hozzátette: mindez "különösen annak fényében borzongató, hogy a republikánus vezető politikusok negyvenes éveik végén, ötvenes éveikben járnak". A lap megemlíti Paul Ryan házelnököt, Kevin McCarthyt, a republikánus képviselők frakcióvezetőjét és Steve Scalise képviselőt.

A The New York Times nagy figyelmet keltő állásfoglalása azt követően jelent meg, hogy a kedden hét szövetségi államban tartott előválasztásokon a pártelit jelöltjei a legtöbb helyen elbuktak, és fiatal, választásokon először induló jelöltek arattak győzelmet. Különösen nagy megdöbbenést keltett, hogy New Yorkban a párt negyedik legfontosabb politikusa, Joseph Crowley alulmaradt egy 28 éves, eddig egy bárban felszolgálóként dolgozó nővel szemben. Crowley veresége nyomán az amerikai sajtóban cikkek és elemzések egész sora jelent meg a Demokrata Párt megújulásának elkerülhetetlenségéről, a CNN hírtelevízió pedig vasárnap arról készített riportot, hogy a Demokrata Pártot - a televízió kommentárja szerint sajnálatosan - nem a saját politikája, hanem inkább Donald Trump elnök határozza meg.