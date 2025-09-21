Külföld

Netanjahu: Nem fog létrejönni palesztin állam

netanjahu k
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Nem fog létrejönni palesztin állam – mondta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök héber nyelvű videoüzenetben, amelyben reagált a palesztin állam Ausztrália, Kanada és az Egyesült Királyság általi elismerésének bejelentésére vasárnap.

„Világos üzenetem van azoknak a vezetőknek, akik a borzalmas október 7-i mészárlás után elismerik a palesztin államot: óriási jutalmat adnak a terrornak. És van egy további üzenetem az Önök számára: nem fog megtörténni. Nem jön létre palesztin állam a Jordán folyótól nyugatra” – jelentette ki Netanjahu.

„Évek óta megakadályoztam ezen terrorállam létrehozását a hatalmas bel- és külföldi nyomás ellenére. Ezt elszántsággal és diplomáciai bölcsességgel tettük. Sőt, megdupláztuk a zsidó települések számát Júdeában és Szamáriában – és továbbra is ezen az úton haladunk” – tette hozzá az izraeli kormányfő.

„A legutóbbi kísérletre, hogy a területünk közepére egy terrorállamot kényszerítsenek, az Egyesült Államokból való visszatérésem után adunk választ. Várjanak!” – zárta szavait az izraeli miniszterelnök, aki rövidesen New Yorkba utazik az ENSZ közgyűlésére.

izraeli-palesztin konfliktus
Benjámin Netanjahu
