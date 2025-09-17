Külföld

Német kancellár: Vlagyimir Putyin már régóta feszegeti a határokat

TASR/AP-felvétel
MTI

Vlagyimir Putyin orosz elnök már régóta feszegeti a határokat – figyelmeztetett Friedrich Merz német kancellár a Bundestag szerdai vitanapján, ahol kiemelte: nem szabad hagyni, hogy Oroszország diktálja a béke feltételeit Ukrajnában.

Merz szerint ma már értelmetlen különválasztani a bel- és külpolitikát. Úgy vélte, súlyos következményei lennének annak, ha Ukrajnára egy Oroszország által diktált békét erőltetnének, mert ez csak bátorítaná Putyint, hogy „megtalálja a következő (megtámadandó) célpontját”.

„Putyin régóta feszegeti a határokat. Szabotál, kémkedik, gyilkol és bizonytalanságot próbál kelteni” – jelentette ki a kancellár. Példaként a múlt heti lengyelországi incidenst említette, amelyben orosz drónok megsértették a lengyel légteret, és első ízben lőttek le orosz drónt a megsértett ország területe fölött.

Merz szerint Moszkva destabilizálni akarja Németország társadalmát is, de ezt a német kormány nem fogja megengedni – szögezte le.

A kancellár kiemelte: Németország éppen ezért növeli ellenálló- és védelmi képességeit. „Célunk, hogy elrettentsük ellenfeleinket a további agresszióktól, és közben szorosabbra fűzzük a kapcsolatainkat szövetségeseinkkel és partnereinkkel” – fogalmazott.

Merz emlékeztetett arra is, hogy Németország a 2022-es orosz invázió óta Ukrajna egyik legerősebb támogatója. Ezt korábban Boris Pistorius német védelmi miniszter is hangsúlyozta a Bundestag szeptember 10-i költségvetési vitájában, amikor kijelentette: Németország immáron megelőzte az Egyesült Államokat, és jelenleg Ukrajna legjelentősebb katonai támogatója.

Alice Weidel, az ellenzéki AfD társelnöke a vitában hevesen támadta Merzet, háborús uszítással vádolta és „hadúrnak” nevezte. Merz párttársa, Jens Spahn erre úgy reagált, hogy Weidel az orosz érdekeket képviseli.

Friedrich Merz
Németország
orosz-ukrán konfliktus
Vlagyimir Putyin
