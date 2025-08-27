Külföld

Német kancellár: az EU ajtaja nyitva áll Moldova előtt

MTI

Támogatásáról biztosította Moldova európai uniós integrációra vonatkozó törekvéseit Friedrich Merz német kancellár szerdán Chisinauban a kelet-európai ország függetlenségi napjának alkalmából tett látogatásán.

„Nyitva áll az Európai Unió ajtaja” – jelentette ki a német kancellár Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Emmanuel Macron francia elnökkel, valamint Maia Sandu moldovai államfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Mindhárom európai uniós tagország vezetője technikai és diplomáciai támogatást ígért a chisinaui vezetésnek.

„Nagyon jól tudjuk, Moldova mennyire szenved Oroszország Ukrajna elleni agressziójától” – fogalmazott Merz.

Azt mondta, hogy Moldova földrajzi és történelmi értelemben is Európa része, egyben méltatta „a határozott és sikeres” reformokat az európai integráció útján.

Merz szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök Moldovát is vissza akarja vinni az orosz befolyási övezetbe. „Mi Önök mellett állunk, hogy megvédhessék szabadságukat és szuverenitásukat” – tette hozzá.

Macron Franciaország „eltökélt támogatásáról” biztosította a moldovai vezetést, illetve annak európai integrációs törekvését. „A Kreml propagandája azt mondja, hogy az európaiak igyekeznek elhúzni a háborút, és az EU elnyomja az embereket. Ezek hazugságok. Oroszországtól eltérően az EU nem fenyeget senkit, és tiszteletben tartja mindenki szuverenitását” – mondta a francia elnök.

