Négy holttestet húztak ki a Szajnából

A négy holttestet augusztus 13-án fedezték fel, először egy elővárosi vonat utasa vette észre az egyik testet a folyóban, majd a riasztott rendőrök és tűzoltók további három áldozatot találtak. A halottak között két 21 éves algériai, egy 26 éves tunéziai és egy 46 éves francia férfi volt. A boncolás során két áldozaton fojtogatás nyomait mutatták ki, kettőt pedig részben levetkőzve találtak meg.

Az ügyészség vasárnap már eljárást indított egy 20 év körüli hajléktalan férfi ellen, akinek személyazonossága és állampolgársága egyelőre nem tisztázott, de megerősítették, hogy kapcsolatban állt az áldozatokkal. A férfi azonban a kihallgatások során nem volt hajlandó válaszolni a gyilkosságokkal kapcsolatos kérdésekre. A nyomozók már a holttestek megtalálása előtt is kapcsolatba hozták a gyanúsítottat az üggyel, augusztus 5-én, egy korábbi rendőri intézkedés során ugyanis megtalálták nála az egyik áldozat iratait.