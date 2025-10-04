„Neveket akartok hallani!” – írta.
Négy év után visszatért Az ördög ügyvédje
Új poszttal jelentkezett a Facebookon Az ördög ügyvédje nevű oldal, amely 2019-ben a Borkai-ügy, 2021-ben pedig a Völner-ügy kapcsán került a figyelem középpontjába – szúrta ki elsőként az Index.
A bejegyzésben mindössze ennyi áll:
„Neveket akartok hallani!”
Az oldal először a 2019-es önkormányzati választások előtt vált ismertté, amikor a Borkai Zsolt nevéhez köthető szexbotrányt hozta nyilvánosságra. Később a Völner Pál elleni vesztegetési ügy kapcsán is megszólalt, amely miatt Varga Judit akkori igazságügyi miniszter feljelentést tett. Az oldal mögött álló személy(ek) kilétéről azóta sem tudni.
