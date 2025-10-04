Külföld

Négy év után visszatért Az ördög ügyvédje

az ördög ügyvédje
Shutterstock-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

„Neveket akartok hallani!” – írta.

Új poszttal jelentkezett a Facebookon Az ördög ügyvédje nevű oldal, amely 2019-ben a Borkai-ügy, 2021-ben pedig a Völner-ügy kapcsán került a figyelem középpontjába – szúrta ki elsőként az Index.

A bejegyzésben mindössze ennyi áll: 

„Neveket akartok hallani!”

Az oldal először a 2019-es önkormányzati választások előtt vált ismertté, amikor a Borkai Zsolt nevéhez köthető szexbotrányt hozta nyilvánosságra. Később a Völner Pál elleni vesztegetési ügy kapcsán is megszólalt, amely miatt Varga Judit akkori igazságügyi miniszter feljelentést tett. Az oldal mögött álló személy(ek) kilétéről azóta sem tudni.

(24.hu)

az ördög ügyvédje
Borkai Zsolt
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?