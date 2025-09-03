Külföld

NATO-főtitkár: Oroszország jelenti a legközvetlenebb fenyegetést az euroatlanti biztonságra

rutte k
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Oroszország továbbra is a legjelentősebb és legközvetlenebb fenyegetést jelenti az euroatlanti biztonságra, tehát ébernek kell maradni, többet kell befektetni a védelembe, bővíteni kell a védelmi ipari termelést az Atlanti-óceán mindkét partján, és továbbra is támogatni kell Ukrajnát – jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben, aki Alar Karis észt elnökkel folytatott megbeszélést szerdán.

„Folyamatos támogatásunk Ukrajnának továbbra is kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy rendelkezzen mindazzal, amire szüksége van a védekezéshez és ahhoz, hogy amikor véget ér ez a szörnyű háború, a valódi béke biztosított legyen” – fogalmazott Mark Rutte az észt államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Emlékeztetett, a Washingtonban, Ukrajna támogatására júliusban bejelentett új NATO-kezdeményezés keretében hárommilliárd dollár értékű segély, lőszertől a fejlett légvédelemig érkezett az országnak az Egyesült Államok részéről Ukrajnába, amelyet szövetségesek finanszíroztak.

Rutte kijelentette: Ukrajna biztonságának alapját saját fegyveres erői jelenti, amelyeket a NATO már aktívan támogat.

„Mindannyian azon dolgozunk, hogy véget vessünk ennek a szörnyű háborúnak, a többi között az Ukrajna számára nyújtott biztonsági garanciákról szóló folyamatos megbeszéléseken keresztül” – fogalmazott.

Ukrajna fegyveres erőinek kiegészítése érdekében az Egyesült Államok és számos más partner olyan biztonsági garanciák kidolgozásán dolgozik, amelyek biztosítják, hogy miután béke lesz, Oroszország soha többé ne próbálja megsérteni Ukrajna szuverenitását – tette hozzá a NATO-főtitkár.

Alar Karis a sajtóértekezleten egyebek mellett azt mondta: Ukrajna kiérdemelte, hogy véget érjen a háború, de – mint kiemelte – csak jól működő rendszer által lehet tartós és hosszantartó a béke.

Kijelentette: minden nemzetnek a világon, így Ukrajnának is joga van a szabadságot választania, joga van ahhoz, hogy döntsön a jövőjéről és megválaszthassa szövetségeseit. Ezért – mint hangsúlyozta – Észtország továbbra is támogatni fogja Ukrajnát a NATO-tagság felé vezető útján. Nemcsak azért, mert ez lenne a legjobb garancia Ukrajna békés jövője számára, hanem azért is, mert Ukrajna sokkal erősebbé tenné magát a NATO-t, és biztonságosabbá Európát – tette hozzá nyilatkozatában az észt elnök.

orosz-ukrán konfliktus
Mark Rutte
NATO
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?