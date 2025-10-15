Külföld

NATO-főtitkár: Elsődleges annak biztosítása, hogy Ukrajna támogatása a lehető legerősebb maradjon

TASR/AP-felvétel
MTI

Elsődleges annak biztosítása, hogy Ukrajna támogatása a lehető legerősebb maradjon annak érdekében, hogy képes maradjon a legerősebben kiállásra a védelmében folytatott harcban – jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben szerdán.

Mark Rutte a szövetséges országok védelmi minisztereinek találkozóját megelőzően tartott sajtótájékoztatóján közölte: a tagállamoknak mindenekelőtt megbeszélést kell folytatniuk arról, hogy a szövetség miként tehet többet a NATO védelme érdekében az olyan új fejlemények megelőzésére, mint például a drónberepülések.

„Ami a drónokat illeti, tanulva Ukrajnától, biztosítanunk kell, hogy a szövetséges országok a lehető leghamarabb bevezessék a legújabb technológiákat” – jelentette ki a NATO-főtitkár.

