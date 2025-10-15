NATO-főtitkár: A szövetség intézkedéseket hoz a drónok elleni védekezés megerősítésére

Nem tudom, mi érdekel és mit akarok a jövőben csinálni, ezért azt sem tudom, milyen középsuliba menjek. Mi szerint válasszak foglalkozást és arra felkészítő oktatási intézményt? – sok fiatalt gyötörhetnek hasonló kérdések, gyakran a szülők is tanácstalanok. Noha a jelentkezési lapokat csak az év elején kell eljuttatni, az iskolaválasztást nem tanácsos az utolsó pillanatra hagyni. A nyolcadikos, kilencedikes gyerekekkel ezt alaposan meg kell vitatni.



