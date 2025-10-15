Breaking! Az oltásokkal riogató Kotlárt már kihallgatta a rendőrség Double right arrow icon
Külföld

NATO-főtitkár: A szövetség intézkedéseket hoz a drónok elleni védekezés megerősítésére

mark rutte k
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A NATO számos további intézkedést hoz, amely megerősíti, kibővíti és felgyorsítja a szövetségesek drónok elleni védekezésre való képességét – jelentette ki szerdán Brüsszelben a szervezet főtitkára.

Mark Rutte a szövetséges országok védelmi minisztereinek találkozóját követő sajtótájékoztatóján közölte: a katonai szövetség növeli a védelmi beruházásokat, fokozza védelmi termelést és Ukrajna támogatását.

„Hadseregeink rendelkeznek a feladat elvégzéséhez szükséges eszközökkel és felhatalmazással, és alkalmazkodnak a szükséges igényekhez” – fogalmazott Rutte, majd úgy folytatta: „megteszünk minden szükséges lépést haderőnk képességének erősítésére, hogy akik próbára tehetnek bennünket, azok számára ez ne legyen kifizetődő, valamint azért, hogy világossá tegyük elszántságunkat minden lehetséges ellenféllel szemben”.

NATO
Mark Rutte
drón
orosz-ukrán konfliktus
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

