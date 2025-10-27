Nagy Feró nem érti mi a baj, Bayert is elküldi a pi**-ba

Hétfőn Vitályos Eszter magyar kormányszóvivő elhatárolódott attól, amit Nagy Feró rocker még a csütörtöki Békemeneten mondott. Nagy Feró a Szőlő utcai botrányra (a gyerekotthon volt vezetője prostitúcióra kényszerítette a bentlakókat) vonatkozó kérdésre arról beszélt, hogy az igazgató

„csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresték a pénzt ezzel, mindenki jól járt, nem?”

Kérj bocsánatot, aztán igyunk

Vitályos Eszter kormányszóvivő szerint Nagy Ferót zenészként megilleti a tisztelet, de ő nőként és anyaként nem tud elmenni szó nélkül amellett, ha „valaki olyan kijelentéseket tesz, amelyek relativizálják a kiszolgáltatott helyzetben lévők szenvedését. A szavak ereje nagyobb, mint gondolnánk – és ezek a mondatok sokakat sebezhetnek meg újra. Minden ilyen kijelentéstől elhatárolódom.”

A kormányszóvivő mellett a Fidesz legharciasabb publicistája, Bayer Zsolt is üzent Nagy Ferónak a Szőlő utcai nyilatkozata miatt. Bayer rövid üzenete a Magyar Nemzetben jelent meg „Drága Feró!” megszólítással.

„Tudod, hogy a barátom vagy, szeretlek, és ezen semmi sem fog változtatni. De most meggondolatlan voltál és ostobaságot, bántó dolgot mondtál azokról a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes, kiszolgáltatott lányokról. Kérj bocsánatot, ahogy férfihoz illik, aztán igyunk meg valamit”

- üzente Bayer Nagy Ferónak.